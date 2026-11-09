Tras el sangriento tiroteo en Cracovia, se encontraron los cuerpos de los padres y la hermana del sospechoso

En el marco de la investigación sobre el tiroteo masivo ocurrido el 7 de noviembre en Cracovia, Polonia, se reveló que los padres y la hermana del sospechoso de 24 años también fueron asesinados. Sus cuerpos fueron encontrados en un apartamento ubicado en Ostrowiec Świętokrzyski, a unos 200 kilómetros de Cracovia.

Según la policía local, las víctimas eran un hombre de 53 años y dos mujeres de 52 y 21 años. Más tarde se confirmó que eran el padre, la madre y la hermana del sospechoso. Los exámenes preliminares revelaron heridas de bala en los cuerpos. También se incautaron siete armas de fuego en el apartamento.

Cabe recordar que el 7 de noviembre, un individuo de 24 años irrumpió con un vehículo en la Plaza Mayor del centro histórico de Cracovia y abrió fuego contra transeúntes al azar. El incidente dejó seis muertos y 16 heridos. Entre las víctimas había dos agentes de policía.

El sospechoso, herido durante un tiroteo con la policía, fue detenido y hospitalizado en estado grave. Sin embargo, se informó que falleció en el hospital la mañana del 9 de noviembre.

El ministro del Interior polaco, Marcin Kierwiński, declaró que el sospechoso tenía interés en ideologías de extrema derecha. No obstante, la investigación sobre las causas y motivos exactos de los ataques continúa. Las autoridades presumen que una sola persona podría estar involucrada tanto en el tiroteo de Cracovia como en la muerte de sus familiares.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, calificó el ataque en Cracovia como un acto terrorista. Debido a la tragedia, se declaró luto nacional en el país los días 8 y 9 de noviembre.