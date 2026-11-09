El combate más esperado: la UFC oficializa el choque entre Shara Bullet e Israel Adesanya

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El combate más esperado: la UFC oficializa el choque entre Shara Bullet e Israel Adesanya

La liga de artes marciales más prestigiosa del mundo, la UFC, ha confirmado oficialmente el esperado enfrentamiento en la categoría de peso medio. El brillante luchador ruso, casi invicto, Sharabutdin Magomedov (Shara Bullet), se enfrentará al antiguo monarca y estrella legendaria de la organización, Israel Adesanya.

Este duelo sin cuartel se llevará a cabo el 5 de diciembre de este año en Arabia Saudita, como el combate principal (main event) de la gran velada de la UFC.

Choque entre juventud y experiencia: estadísticas de los luchadores

En este enfrentamiento en el octágono, dos escuelas y estilos diferentes medirán sus fuerzas:

  • Sharabutdin Magomedov (Shara Bullet):

    Habiendo ganado la atención de los fans por su estilo de golpeo, rodillas y juego de pies, Shara ha disputado 18 combates en MMA profesional, 17 victorias y solo ha registrado 1 derrota. El combate contra Adesanya es el puente principal para alcanzar el nivel de élite y convertirse en aspirante al cinturón de campeón;

  • Israel Adesanya («The Last Stylebender»):

    La estrella nigeriana, que defendió durante mucho tiempo el cinturón de peso medio, posee una vasta experiencia en el octágono. Cuenta con 24 victorias y 6 derrotas. Para el ex campeón que busca recuperar su cinturón, este combate es una oportunidad para mantener su estatus y volver a la cima.

Comparativa de los luchadores

Indicador

Sharabutdin Magomedov (Shara Bullet)

Israel Adesanya

Número de combates

18

30

Victorias

17

24

Derrotas

1

6

Estatus principal

Estrella de peso medio, aspirante

Ex doble campeón de la UFC

Fecha y lugar del combate

5 de diciembre, Arabia Saudita (Combate principal)

5 de diciembre, Arabia Saudita (Combate principal)

La intriga del torneo en Arabia Saudita

Oriente Medio, y en particular Arabia Saudita, se está convirtiendo en los últimos años en el centro de las mayores carteleras de artes marciales. El enfrentamiento entre Magomedov y Adesanya no solo es el combate principal de la noche, sino que se espera que redefina por completo el equilibrio de poder en la categoría de peso medio.

El ganador se convertirá sin duda en el aspirante directo al cinturón de campeón vigente de la división.

UFCSharabutdin MagomedovIsrael AdesanyaMMACombate
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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