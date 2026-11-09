«Esta revancha nunca ocurrirá»: Abdel-Aziz responde tajantemente a las pretensiones de Topuria

Uno de los mánagers más influyentes y conocidos del mundo de la UFC, Ali Abdel-Aziz, ha rechazado categóricamente la posibilidad de un segundo combate (revancha) entre su cliente, la estrella del peso ligero, Justin Gaethje, y el exlíder de la división, Ilia Topuria. El mánager puso fin a las especulaciones sobre un posible nuevo enfrentamiento.

Anteriormente, el luchador hispano-georgiano apodado «El Matador» había afirmado en una entrevista que la revancha contra Gaethje era inevitable. Sin embargo, el equipo de Gaethje ha dejado clara su postura totalmente opuesta.

«Su hermano le salvó la vida»: la declaración de Abdel-Aziz

En sus redes sociales, el mánager reaccionó con dureza, destacando los graves daños físicos sufridos por Topuria en su último enfrentamiento:

Rechazo total a la revancha: «Esta revancha nunca ocurrirá y apoyo plenamente esta decisión. Al detener el combate tras el cuarto asalto, su hermano (Aleksandre Topuria) en realidad le salvó la vida a Ilia»;

Las consecuencias de los golpes de Gaethje: «Es muy difícil para un atleta volver a su nivel tras un choque tan violento. He visto a Justin infligir daños similares a muchos oponentes, y ninguno tuvo una recuperación fácil. Solo le deseo buena suerte a Gaethje», escribió el mánager.

Abdel-Aziz añadió que personalmente no cree que Topuria pueda regresar al octágono con la misma fuerza y éxito tras recibir tal castigo.

El plan de Topuria: entrenamiento en enero y 3 rivales clave

A pesar de las críticas y dudas, Ilia Topuria está decidido a relanzar su carrera:

Calendario de recuperación: El luchador anunció que retomará su entrenamiento completo el próximo mes de enero;

Fecha de regreso al octágono: Planea combatir oficialmente entre primavera y verano, de abril a junio. Tiene previsto volver para un combate oficial durante ese periodo;

Oponentes objetivo: Para su regreso, considera a tres grandes estrellas: Justin Gaethje,, el sensacional luchador británico Paddy Pimblett y el aspirante ruso Arman Tsarukyan. Está evaluando estas candidaturas.

Análisis comparativo de la situación

Indicador / Parte Postura de Ilia Topuria Postura de Justin Gaethje y su equipo Actitud hacia la revancha El combate es inevitable y se organizará La revancha nunca ocurrirá, las puertas están cerradas Fecha de regreso Abril–junio de 2027 Se considera peligroso volver a un combate tan duro tan pronto Posibles rivales Gaethje, Tsarukyan, Pimblett Nuevos aspirantes y carrera por el título

El rechazo del equipo de Gaethje podría obligar a Topuria a buscar otras opciones, como enfrentarse a Paddy Pimblett o Arman Tsarukyan.