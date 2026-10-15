Uzbekistán, cerca de jugar un amistoso contra Rusia: los detalles

La selección nacional de Uzbekistán podría disputar un partido amistoso durante la ventana FIFA de noviembre de 2026 contra Rusia o Arabia Saudita. El vicepresidente de la Asociación de Fútbol de Uzbekistán (UFA), Odil Ahmedov, anunció que las negociaciones al respecto se encuentran en su fase final.

Sport24.ru Según el informe difundido por el medio, las conversaciones con la Unión de Fútbol de Rusia (RFU) han avanzado significativamente y las partes están muy cerca de un acuerdo.

Odil Ahmedov: «Estamos a punto de llegar a un acuerdo»

El representante de la directiva de la UFA aclaró el estado actual de las negociaciones y la elección del rival:

Diálogo con Rusia: «De hecho, estamos en diálogo con la Unión de Fútbol de Rusia y estamos muy cerca de un acuerdo para organizar un partido amistoso entre Uzbekistán y Rusia en noviembre. El deseo de enfrentarnos a este rival surgió desde el verano, y actualmente seguimos discutiendo todos los detalles», declaró Odil Ahmedov.

La opción de Arabia Saudita y la seguridad: «Actualmente estamos en negociaciones con dos posibles rivales: Rusia y Arabia Saudita. Según el plan, el partido contra los saudíes debía celebrarse en Riad, pero por motivos de seguridad propusimos trasladar el encuentro a Taskent. La parte saudí aún no ha aceptado esta condición», añadió.

Dónde se jugará el partido: Si la opción saudí no se materializa, el encuentro contra Rusia se celebrará muy probablemente en Taskent. Al mismo tiempo, la parte rusa también ha expresado su deseo de acoger el partido en su propio campo, por lo que las discusiones sobre la elección de la sede continúan.

Decisión final con Cannavaro: «Para llegar a un acuerdo definitivo, debemos discutir todos los asuntos junto con el entrenador principal de nuestra selección nacional, Fabio Cannavaro. Esperamos organizar con éxito este prestigioso partido en noviembre».

Resultados otoñales de la selección

Bajo la dirección de Fabio Cannavaro, la selección nacional de Uzbekistán superó una serie de pruebas serias en septiembre y octubre:

Victorias convincentes: En los partidos disputados en Taskent, nuestros jugadores derrotaron a Irán, considerado uno de los equipos líderes de Asia, por 3:1 y a Siria por 4:1. derrotas infligidas;

Prueba a domicilio: En el último partido amistoso, nuestro equipo se enfrentó fuera de casa a Corea del Sur y perdió por 0:2. derrota sufrida.

Los partidos amistosos internacionales de noviembre servirán como un importante campo de pruebas para perfeccionar el estilo de juego bajo el nuevo cuerpo técnico y acumular puntos en el ranking FIFA.