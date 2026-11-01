¿Qué puntuación recibieron Shomurodov y Fayzullayev en el thriller de 7 goles del Istanbul Başakşehir?

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¿Qué puntuación recibieron Shomurodov y Fayzullayev en el thriller de 7 goles del Istanbul Başakşehir?

El encuentro disputado en Estambul en el marco de la 10ª jornada de la Süper Lig turca se convirtió en una verdadera fiesta para los aficionados al fútbol uzbekos. El club Istanbul Başakşehir, que recibía al Samsunspor en su estadio, logró una victoria amplia y convincente por 5:2.

En este prolífico partido, dos líderes de la selección nacional de Uzbekistán — Eldor Shomurodov y Abbosbek Fayzullayev perforaron la portería rival, convirtiéndose en los grandes protagonistas de la victoria.

Thriller de 7 goles en Estambul: Cronología del partido

El encuentro se desarrolló desde los primeros minutos con gran intensidad y ataques incisivos:

  • El gol tempranero de Shomurodov (minuto 10): Ya en el minuto 10, el experimentado delantero Eldor Shomurodov abrió el marcador, adelantando a su equipo — 1:0;

  • Respuesta y ofensiva de los locales: Aunque Tanguy Coulibaly igualó en el minuto 22, Andreas Skov Olsen (minuto 25) y Emin Bayram (minuto 41) marcaron antes del descanso, ampliando la ventaja de los locales a 3:1;

  • Drama en la segunda parte: En el minuto 75, Ousseynou Ba anotó el cuarto tanto. Por parte de los visitantes, Elais Tashshan respondió con un gol en el minuto 84;

  • El punto final de Fayzullayev (minuto 90+1): Abbosbek Fayzullayev, que entró como suplente en el minuto 78, acertó en la red rival durante el tiempo añadido, estableciendo el marcador final de 5:2.

Puntuaciones de Flashscore: ¿Cómo fueron calificados Shomurodov y Fayzullayev?

El portal estadístico internacional Flashscore evaluó el desempeño de los protagonistas del partido de la siguiente manera:

  • Eldor Shomurodov — 8,1 puntos: El capitán de nuestra selección, que celebró su octavo gol de la temporada en el campeonato, fue recompensado con una alta puntuación de 8,1. Solo cuatro jugadores del equipo obtuvieron una nota superior, incluido el defensa Saba Kharebashvili con 8,9 puntos;

  • Abbosbek Fayzullayev — 7,5 puntos: El joven talento, que entró al campo en el minuto 78, fue efectivo en solo 15 minutos, anotando un gol y recibiendo una merecida puntuación de 7,5 por parte del portal.

Situación en la tabla

Tras esta gran victoria, el Istanbul Başakşehir suma 14 puntos en 10 partidos y asciende al 10º puesto de la Süper Lig. El Samsunspor, derrotado, permanece en la zona de peligro con 4 puntos, en la 17ª posición.

Eldor ShomurodovAbbosbek FayzullayevSüper LigIstanbul BaşakşehirFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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