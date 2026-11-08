¿Cómo evaluaron los expertos el desempeño de Shomurodov en la victoria contra Göztepe?
En la jornada 11 de la Süper Lig turca, el Istanbul Başakşehir, donde militan los líderes de la selección nacional de Uzbekistán, logró una victoria remontada por 2-1 en su visita al Göztepe en un encuentro muy disputado.
En este partido, el capitán de nuestra selección nacional, Eldor Shomurodov fue titular con el equipo de Estambul, mientras que otro de nuestros talentosos jugadores, Abbosbek Fayzullayev se quedó en el banquillo durante todo el encuentro.
Respuesta rápida y gol decisivo en el minuto 83
El partido en Esmirna comenzó con una fuerte presión de los locales:
Göztepe abre el marcador: En el minuto 18, la insistencia de los locales dio sus frutos y Juan anotó el 1-0;
Igualdad rápida de Selke: El Başakşehir no permitió que la desventaja durara mucho. Solo cuatro minutos después, en el minuto 22, el delantero alemán Davie Selke empató el marcador — 1:1;
El gol de la victoria de Višća: Cerca del final del tiempo reglamentario, en el minuto 83, el experimentado Edin Višća superó al portero rival y aseguró los tres puntos vitales para el Başakşehir.
El desempeño de Shomurodov, su calificación y el próximo rival
La participación y las estadísticas de los miembros de la selección nacional de Uzbekistán fueron las siguientes:
Shomurodov jugó 86 minutos: Shomurodov, quien partió como delantero titular de los de Estambul, no pudo marcar en esta ocasión y fue sustituido en el minuto 86;
Calificación del portal Flashscore: Los expertos de la prestigiosa plataforma estadística calificaron la actuación del delantero uzbeko con 6,7 puntos . Esta fue la tercera calificación más baja entre los jugadores titulares del equipo visitante;
Situación en la tabla y próximo partido: Tras esta victoria, el Istanbul Başakşehir suma 17 puntos (Göztepe se queda con 15). En la próxima jornada, el equipo se enfrentará al Çorum, club debutante en la liga turca.
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