En la jornada 11 de la Süper Lig turca, el Istanbul Başakşehir, donde militan los líderes de la selección nacional de Uzbekistán, logró una victoria remontada por 2-1 en su visita al Göztepe en un encuentro muy disputado.

En este partido, el capitán de nuestra selección nacional, Eldor Shomurodov fue titular con el equipo de Estambul, mientras que otro de nuestros talentosos jugadores, Abbosbek Fayzullayev se quedó en el banquillo durante todo el encuentro.

Respuesta rápida y gol decisivo en el minuto 83

El partido en Esmirna comenzó con una fuerte presión de los locales:

Göztepe abre el marcador: En el minuto 18, la insistencia de los locales dio sus frutos y Juan anotó el 1-0;

Igualdad rápida de Selke: El Başakşehir no permitió que la desventaja durara mucho. Solo cuatro minutos después, en el minuto 22, el delantero alemán Davie Selke empató el marcador — 1:1;

El gol de la victoria de Višća: Cerca del final del tiempo reglamentario, en el minuto 83, el experimentado Edin Višća superó al portero rival y aseguró los tres puntos vitales para el Başakşehir.

El desempeño de Shomurodov, su calificación y el próximo rival

La participación y las estadísticas de los miembros de la selección nacional de Uzbekistán fueron las siguientes: