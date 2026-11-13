Pases costosos: ¿Por qué Donnarumma comete errores fatales con frecuencia?

El portero de la selección nacional de Italia y del Manchester City Gianluigi Donnarumma vuelve a estar en el centro de atención por sus errores que han regalado goles a sus rivales. En el duelo clave contra Francia (3-1) por la 5ª jornada de la UEFA Nations League, un nuevo fallo grave del guardameta terminó en gol.

Error grave contra Francia

Apenas a los 10 minutos de juego, Gianluigi Donnarumma intentó salir jugando en corto desde el centro de su área. Su intento falló, permitiendo que el extremo de la selección francesa, Michael Olise , recuperara el balón, superara al defensa y abriera el marcador con un disparo preciso.

Esta situación pasó a la historia como el error número 38 del portero que deriva en un gol en contra. Según las estadísticas, Donnarumma ha cometido 31 de estos errores a nivel de clubesy 7 con la selección de Italia .

Estadísticas de errores de Donnarumma Indicadores y detalles Número total de errores 38 (acercándose a los 40) Errores a nivel de clubes 31 (incluyendo con el Manchester City) Errores con la selección 7 (con la selección de Italia) Último error cometido Gol marcado por Michael Olise contra Francia

Errores esta temporada y problemas en el Manchester City

Cabe recordar que los errores del talentoso portero esta temporada no se limitan solo a la selección. En partidos importantes con el Manchester City, también ha brindado oportunidades a sus rivales. En particular, sus errores en los partidos contra Leipzig, Aston Villa y Coventry fueron duramente criticados por aficionados y expertos.

¿Crees que el juego de pies de los porteros de clase mundial y estos errores peligrosos son un riesgo inevitable del fútbol moderno o una exigencia de los entrenadores? ¡Deja tu opinión en los comentarios!