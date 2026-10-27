Tras haber encajado su primera derrota de la temporada (1-2) en el campo del Aston Villa en la última jornada de la Premier League, Manchester Citydebe enderezar el rumbo de inmediato. Los «Citizens» de Enzo Maresca afrontarán su próximo desafío importante en la cuarta ronda de la Carabao Cup contra el Brighton.

Evening Standard y Sports Mole informan que, debido al calendario apretado y los recientes tropiezos, el cuerpo técnico realizará una amplia rotación. Sobre todo, se espera que el talentoso defensa uzbeko Abdukodir Khusanov sea titular en el partido de copa.

Defensa y portería: ¿Rulli sustituye a Donnarumma, Khusanov en el centro o en la banda?

Los errores graves y los signos de fatiga vistos contra el Aston Villa invitan a ver nuevas caras en la línea defensiva:

Cambio en la portería: Gianluigi Donnarumma, señalado en el segundo gol contra el Aston Villa, irá al banquillo; su lugar lo ocupará Gerónimo Rulli, quien debutó con éxito en copa el mes pasado contra el Norwich (5-0);

La polivalencia de Abdukodir Khusanov: Debido a que Matheus Nunes no puede jugar por problemas musculares, se espera que Maresca confíe en Rico Lewis o Abdukodir Khusanov para el lateral derecho;

El bastión central: Si Khusanov no es ubicado en la banda, se convertirá en el líder del centro de la defensa; como pareja, se elegirá a Marc Guéhi, criticado por sus errores, al experimentado Rúben Dias o al joven Vitor Reis;

Lateral izquierdo: Existe competencia entre Nico O'Reilly y Joško Gvardiol para este puesto.

Mediocampo y ataque: Descanso para Haaland, el nuevo goleador de 17 años en el campo

Maresca ha decidido proteger a sus estrellas y redistribuir las fuerzas:

Samba, de 17 años, por Haaland: Erling Haaland, quien jugó 90 minutos contra el Aston Villa tras recuperarse de una lesión, tendrá descanso total; su lugar lo ocupará el prodigio de 17 años Floyd Samba , autor de un doblete en el partido de copa contra el Norwich;

Renovación del mediocampo: Se espera que Ayoub Bouaddi y Mateo Kovačić, que fueron suplentes en el último encuentro, salten al campo, permitiendo descansar a Elliot Anderson y Enzo Fernández;

Foden regresa: Phil Foden, en gran forma con 4 goles en los últimos dos partidos en casa, es el principal candidato para ocupar el puesto de Rayan Cherki en la posición de «diez».

Alineación probable delManchester City contra el Brighton

Línea Jugadores Portero Gerónimo Rulli Defensas Rico Lewis, Abdukodir Khusanov, Rúben Dias, Nico O'Reilly Mediocentro Ayoub Bouaddi, Mateo Kovačić Mediapuntas Rayan Makeydu (o Allan), Phil Foden, Jérémy Doku Delantero centro Floyd Samba Líderes que descansan Gianluigi Donnarumma, Erling Haaland, Enzo Fernández

Este enfrentamiento contra el Brighton es una prueba crucial para el Manchester City, no solo para llegar a cuartos de final, sino también para que Abdukodir Khusanov y los jóvenes suplentes demuestren su valía.