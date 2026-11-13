El conflicto entre Mbappé y Dembélé: ¿qué está pasando en el vestuario de la selección de Francia?

Resulta que la rivalidad entre el delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, y Ousmane Dembélé por el «Balón de Oro» ha intensificado la situación. Mbappé no era plenamente consciente de cuánto afectarían estos desacuerdos al ambiente en el vestuario.

Las discusiones en torno a la selección de Francia no cesan. En particular, el capitán y delantero estrella Kylian Mbappé y sus compañeros de selección, especialmente Ousmane Dembélé, han visto cómo su relación se ha vuelto mucho más compleja en los últimos meses. Según los informes publicados por el prestigioso diario L'Équipe , esta situación está afectando seriamente el ambiente dentro del equipo.

El consejo de Kylian Mbappé y la victoria de Francia: Dembélé revela el secreto del éxito

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«El capitán pensaba que los malentendidos estaban resueltos (aunque su mensaje enviado por WhatsApp no obtuvo respuesta) y no entendió la actitud de Dembélé hacia él. Consideró que esa reacción era desproporcionada para la situación», señala el diario.

La situación en la selección de Francia Detalles y factores clave El conflicto principal La frialdad entre Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé Una de las causas Malentendidos en el contexto de la carrera por el «Balón de Oro» La actitud de Mbappé Mantenerse alejado del grupo durante los últimos cinco días, acercándose a Olise El desafío principal Resolver estos problemas bajo la dirección del nuevo cuerpo técnico (la era Zidane)

Aislamiento y reacción inesperada

Debido a esta frialdad, Mbappé se mostró más distanciado en los últimos cinco días, logrando establecer una relación más cercana solo con algunos compañeros, incluido un acercamiento con Olise .

Como si se sintiera desconectado del grupo, Mbappé intentó en conversaciones privadas interesarse activamente por el bienestar de sus compañeros o miembros del cuerpo técnico. Sin embargo, esta atención repentina pudo ser percibida por algunos como un interés personal o un acercamiento artificial.

Según los expertos, estas relaciones entre Mbappé y Dembélé serán uno de los temas más importantes y delicados para la era Zidane al mando del equipo.

¿En qué medida cree que este tipo de conflictos personales y rivalidades entre estrellas pueden afectar negativamente al rendimiento de la selección en el campo? ¡Deje su opinión en los comentarios!