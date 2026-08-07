Se revela el futuro de Lionel Messi en la Copa América 2028

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, afirmó tajantemente que no ejercerá ninguna presión sobre Lionel Messi, capitán de la selección nacional, respecto a su participación en la Copa América 2028. Mientras el futuro internacional del delantero de 39 años genera intensos debates entre aficionados y especialistas, la decisión final queda completamente en manos del propio jugador. Goal.com lo informa.

Según Goal.com, en una entrevista concedida al canal TyC Sports, Claudio Tapia declaró que Lionel Messi decidirá personalmente su futuro y que contará con todo el tiempo necesario. La continuidad internacional del experimentado futbolista después del Mundial 2026 sigue siendo incierta, ya que suele afrontar cada torneo de manera independiente.

El liderazgo en el Mundial y su importancia

Messi fue el verdadero líder de la selección argentina en el Mundial 2026. Durante el torneo marcó 8 goles y dio 4 asistencias, llevando a su equipo hasta la final. Aunque perdió 1-0 ante España en el partido decisivo, debido al único gol de Ferran Torres, la actuación del delantero fue muy valorada.

Tapia destacó el valor del experimentado futbolista, tanto por sus acciones en el campo como por su importante papel en el vestuario. El dirigente reconoció especialmente que, pese a su edad, Messi siempre ha sido un pilar del equipo. Según sus palabras, antes del triunfo de 2022 nadie sabía con certeza si jugaría el Mundial 2026, pero en aquella competición ofreció una de las mejores actuaciones de su carrera.

Los récords del futbolista legendario

El capitán del Inter Miami ha logrado grandes resultados con la selección argentina durante 21 años. Con la camiseta nacional disputó la cifra récord de 207 partidos y marcó 125 goles. Además, cuenta en su palmarés con los títulos de la Copa América 2021 y 2024, así como el del Mundial 2022.

Aunque la edad provoca cambios físicos naturales, la excepcional técnica de Messi y su comprensión del juego lo mantienen como uno de los futbolistas más peligrosos del campo. Su estilo ha evolucionado con el tiempo para adaptarse a su condición de veterano, pero no ha perdido su capacidad para marcar la diferencia en los momentos decisivos.