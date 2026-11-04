Jahongir Zokirov y Rahmatullo Boymatov subirán al ring en el Zuffa Boxing 13

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Jahongir Zokirov y Rahmatullo Boymatov subirán al ring en el Zuffa Boxing 13

En el recinto « The Venue » de Riad, capital de Arabia Saudita, como parte de la « Riyadh Season », se celebrará una gran fiesta deportiva para los amantes del boxeo profesional: Zuffa Boxing 13 El torneo tendrá lugar. En esta prestigiosa velada de boxeo, dos de nuestros prometedores boxeadores defenderán el honor de Uzbekistán: Jahongir Zokirov y Rahmatullo (Tullo) Boymatov.

Se ha anunciado la cartelera oficial completa del torneo, revelando los rivales de nuestros compatriotas y el reglamento de los combates.

Combates de nuestros compatriotas: Análisis de peso, asaltos y rivales

Los boxeadores uzbekos subirán al ring en la parte preliminar (prelims) del torneo:

  • Jahongir Zokirov vs Brendon Colantonio: Este enfrentamiento en la categoría de peso pesado (Heavyweight) está programado a 6 asaltos. Zokirov se medirá ante el experimentado canadiense Brendon Colantonio. Colantonio ha disputado 10 combates profesionales hasta la fecha, con 8 victorias y 2 derrotas;

  • Rahmatullo Boymatov vs Moro Kanla: En un combate pactado a 8 asaltos en la categoría de peso semipesado (Light Heavyweight), Boymatov se enfrentará al ghanés Moro Kanla. Kanla es un rival serio y complicado, con un récord de 10 victorias y solo 1 derrota.

¿Cuándo y en qué arena se llevará a cabo la competición?

  • Fecha y lugar: Combates Sábado 14 de noviembre Comenzará en el complejo « The Venue » en Riad;

  • Transmisión internacional: Los combates se transmitirán en vivo a nivel mundial a través de las plataformas « Sky Sports » y « Paramount+ ».

Cartelera principal (Main Card): Los combates estelares de la noche

La cartelera principal del Zuffa Boxing 13 incluye enfrentamientos con varias estrellas de renombre mundial:

  • Combate estelar: Un duelo de 10 asaltos en la categoría de peso supermediano (Super Middleweight) entre Carlos Adames (República Dominicana) y Jerome Warburton (Gales);

  • Co-main event: En la categoría de peso gallo (Bantamweight), el ex campeón mundial australiano Jason Moloney se enfrentará al mexicano Andrés Terán en un combate de 10 asaltos;

  • Asimismo, en el peso supermediano, el francés Bruno Suras se medirá ante el polaco Kamil Bednarek en un combate de 10 asaltos.

Jahongir Zokirov y Rahmatullo Boymatov subirán al ring en el Zuffa Boxing 13

Para los boxeadores uzbekos, esta gran plataforma en Riad se perfila como uno de los pasos más importantes para ascender en los rankings internacionales y captar la atención de promotoras prestigiosas.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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