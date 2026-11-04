Jahongir Zokirov y Rahmatullo Boymatov subirán al ring en el torneo « Zuffa Boxing 13 »

La capital de Arabia Saudita, Riad, se prepara para albergar un nuevo y prestigioso torneo de boxeo profesional. Organizado por promotores, « Zuffa Boxing 13 » la cartelera completa del torneo ha sido anunciada oficialmente.

Para los aficionados al boxeo de Uzbekistán, la gran noticia es que dos de nuestros representantes invictos en el ring profesional, Jahongir Zokirov y Rahmatullo Boymatov, disputarán combates importantes en esta gran velada boxística.

Combates y rivales de los boxeadores uzbekos

Según las parejas confirmadas oficialmente el martes, nuestros compatriotas se enfrentarán a los siguientes rivales:

Jahongir Zokirov — Brandon Colantonio: Jahongir Zokirov (2-0, 2 KO), quien compite en la categoría de peso pesado y ha terminado todos sus combates antes del límite, subirá al ring contra el experimentado boxeador canadiense Brandon Colantonio (8-2, 1 KO). Este duelo está programado a 6 asaltos;

Rahmatullo Boymatov — Moro Inusah Kanla: El talentoso Rahmatullo Boymatov (1-0, 1 KO), que brilla en la categoría de peso semipesado, se someterá a una prueba seria contra el representante de Ghana y auténtico noqueador, Moro Inusah Kanla (10-1, 9 KO). Se espera que este combate de 8 asaltos sea el desafío más importante en la carrera de Boymatov.

Combate estelar y sede del evento

El enfrentamiento principal de la competición también contará con nombres de alto nivel:

Carlos Adames regresa al ring: En el combate estelar de la noche, el representante de la República Dominicana y actual campeón mundial del WBC, Carlos Adames (25-1-1, 18 KO), se enfrentará al galés Jerome Warburton (18-2-2, 2 KO). Este combate de clasificación a diez asaltos no será por la defensa del título;

Fecha y arena: Los combates de « Zuffa Boxing 13 » sábado 14 de noviembre se llevarán a cabo en la magnífica arena « The Venue » en Riad.

Para la nueva generación de pesos pesados uzbekos, esta plataforma internacional brinda una oportunidad ideal para demostrar una vez más su fuerza en Arabia Saudita, que se ha convertido en el centro mundial del boxeo.