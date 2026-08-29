Lluvia de K.O. en Shanghái: ¡Los favoritos caen, Nurmagomedov a la lona!

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Lluvia de K.O. en Shanghái: ¡Los favoritos caen, Nurmagomedov a la lona!

Celebrado en la ciudad china de Shanghái, UFC Fight Night 286 se convirtió en uno de los eventos más espectaculares del año, lleno de finales anticipados. De los 13 combates de la cartelera, nada menos que 10 terminaron antes del límite — por K.O., K.O. técnico y sumisiones — brindando adrenalina pura a los aficionados.

Una de las estrellas de la noche, el ídolo local Song Yadong, dio un golpe de autoridad en la carrera por el título de peso gallo, mientras que la brasileña Denise Gomes noqueó a una de las principales contendientes de la división femenina.

Terror en los combates estelares: Nurmagomedov y Yan Xiaonan derrotados

Los momentos clave de la competición destacaron por finales rápidos y contundentes en el octágono:

  • Song Yadong vs Umar Nurmagomedov (2.º asalto, 1:48): En el segundo asalto, el peleador chino sorprendió a Umar con un derechazo fulminante mientras este se agachaba, rematándolo con un ground-and-pound implacable para registrar un K.O. limpio. Es la primera derrota antes del límite en la carrera del ruso. Song, tras su caída ante Sean O'Malley, logra su segunda victoria consecutiva y se perfila como retador al cinturón;

  • Denise Gomes vs Yan Xiaonan (1.er asalto, 4:49): La exaspirante al título Yan Xiaonan sufrió un duro golpe en casa. Al final del primer asalto, Denise Gomes recibió a su oponente con un codazo derecho, seguido de una serie de golpes laterales que sentenciaron el K.O.

Todos los resultados del UFC Fight Night 286

Cartelera principal:

  • Song Yadong vence a Umar Nurmagomedov por K.O. (golpes) — 2.º asalto, 1:48;

  • Denise Gomes vence a Yan Xiaonan por K.O. (golpes) — 1.er asalto, 4:49;

  • Kai Asakura vence a Kyler Phillips por K.O. técnico (patada a la cabeza) — 2.º asalto, 0:34;

  • Su Mudaerji vence a Alex Perez por decisión unánime (29-28, 29-28, 29-28);

  • Se Liu vence a Levi Rodriguez por K.O. (golpe) — 1.er asalto, 4:26;

  • Bilal Hassan vence a Nilson Rojas por K.O. (golpe) — 2.º asalto, 2:28.

Cartelera preliminar:

  • Andre Lima vence a Namsrai Batbayar por sumisión (guillotina) — 3.er asalto, 3:03;

  • Ri Suruya vence a Kevin Borjas por sumisión (estrangulamiento trasero) — 1.er asalto, 4:14;

  • Sean Woodson vence a Jack Jenkins por decisión dividida (28-29, 29-28, 29-28);

  • Francesco Nuzzi vence a Xiao Long por K.O. técnico (golpes) — 1.er asalto, 1:00;

  • Hector Santiago vence a Lawrence Loo por K.O. (golpes) — 2.º asalto, 0:53;

  • Julia Polastri vence a Xinnan Song por K.O. (patada a la cabeza) — 1.er asalto, 3:06;

  • Cam Nelson vence a Meng Ding por decisión unánime (29-28, 29-28, 29-28).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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