«Intenta parecer exigente»: Piers Morgan critica duramente al seleccionador de Portugal

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«Intenta parecer exigente»: Piers Morgan critica duramente al seleccionador de Portugal

El tenso conflicto entre el seleccionador de Portugal Jorge Jesus y el capitán Cristiano Ronaldo sigue siendo objeto de intenso debate en la prensa internacional. El famoso presentador y periodista británico Piers Morgan reaccionó a las acciones del técnico portugués, comparándolo con el exentrenador del Manchester United, Erik ten Hag, y acusándolo abiertamente de intentar ganar notoriedad.

Anteriormente, Cristiano Ronaldo el periodista inglés, que causó un gran revuelo con su entrevista exclusiva a la estrella, volvió a defender firmemente la postura del delantero estrella.

«Quiere hacerse un nombre humillando a Ronaldo»: el ataque fulminante de Morgan

Piers Morgan condenó duramente las decisiones de Jorge Jesus en su cuenta oficial de X (antes Twitter):

«¡Este entrenador es el ten Hag portugués! Intenta desesperadamente parecer un técnico duro, riguroso y exigente. En realidad, busca ganar una reputación barata humillando a Cristiano Ronaldo con una falta de respeto asombrosa».

Según el periodista, esta situación recuerda el escenario de presión artificial y falta de respeto que vivió Ronaldo en su última etapa en el Manchester United.

Detalles sobre la salida de la concentración antes del partido contra Dinamarca

Cabe recordar que el conflicto se agravó antes del partido fuera de casa contra Dinamarca, correspondiente a la 3ª jornada de la UEFA Nations League:

  • La señal en la rueda de prensa: En la rueda de prensa previa al partido, Jorge Jesus reveló que Ronaldopodría quedarse en el banquillo o no jugar en absoluto, aunque negó que hubiera un conflicto;

  • El gesto de protesta: Indignado por la decisión del entrenador y su actitud en los entrenamientos, Ronaldo abandonó la concentración de la selección nacional antes de tiempo;

  • Resonancia nacional: Este acto del capitán provocó debates sin precedentes en el fútbol portugués, dividiendo al país en dos bandos opuestos.

¿Cómo evolucionarán las relaciones?

A juzgar por los resultados en el campo, Portugal ganó sus dos partidos sin Ronaldo (4-2 contra Dinamarca y 2-1 contra Noruega). Sin embargo, el futuro de la leyenda de la selección sigue siendo incierto.

Actualmente, el mundo del fútbol sigue de cerca el futuro cara a cara entre Jorge Jesus y Cristiano Ronaldo, así como si el capitán será incluido en la convocatoria para los partidos de la Nations League en noviembre.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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