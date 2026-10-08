Bektemir Meliqo‘ziyev rechaza la oferta económica del campeón de la WBA Jaime Munguía

La tensión aumenta en torno a uno de los combates más esperados del año en la categoría de peso supermediano del boxeo profesional. Las negociaciones entre el actual campeón mundial de la WBA, el mexicano Jaime Munguía, y el retador oficial, el boxeador uzbeko Bektemir Meliqo‘ziyev han dado un giro inesperado.

El equipo del boxeador mexicano ofreció una compensación económica a Bektemir para posponer este combate de defensa obligatoria, pero la postura firme de nuestro compatriota frustró los planes del campeón.

La artimaña de Munguía: combate fuera de programa y «dinero de espera»

El bando mexicano intenta evitar el difícil enfrentamiento con el retador oficial:

Elección de un rival alternativo: El equipo de Jaime Munguía expresó su intención de realizar un combate voluntario contra Keiber Gonzalez antes de subir al ring frente a Meliqo‘ziyev;

Oferta «step-aside»: Para llevar a cabo este plan, ofrecieron a Bektemir Meliqo‘ziyev una suma especial de dinero (step-aside money) para que cediera temporalmente su turno y esperara;

Intento de evitar el peligro: Los expertos interpretan este movimiento de Munguía como un deseo de reducir el riesgo de perder el cinturón ante los potentes golpes del boxeador uzbeko.

«Las reglas deben respetarse»: la respuesta firme de Bektemir

Bektemir Meliqo‘ziyev rechazó tajantemente esta oferta de los mexicanos, declarando abiertamente que no cambiaría los principios deportivos y las reglas por dinero:

El título antes que el dinero: «Las reglas deben respetarse. ¡Estoy listo para pelear incluso gratis!» enfatizó Meliqo‘ziyev;

El honor ante todo: El boxeador uzbeko demostró una vez más que su objetivo principal no es ganar dinero, sino subir al ring para llevar el cinturón de campeón de la WBA a Uzbekistán. y traerlo a casa.

Exigencia de la WBA y plazo: se acercan las subastas

La Asociación Mundial de Boxeo (WBA) ha establecido plazos claros para las partes:

Orden oficial: La organización emitió una orden oficial el 21 de septiembre para la realización del combate Munguía – Meliqo‘ziyev;

Fecha límite — 21 de octubre: Los promotores de ambos boxeadores tienen hasta el 21 de octubre de este año para llegar a un acuerdo mutuo;

Subasta (purse bid): Si las partes no llegan a un compromiso dentro del plazo, se anunciará una fecha de subasta pública para adquirir los derechos de organización del combate, y la parte que ofrezca la mayor cantidad organizará el evento a su conveniencia.

A pesar de los intentos de Munguía por retrasar el combate, la combatividad y determinación de Bektemir Meliqo‘ziyev han aumentado el interés global por este duelo titular. Todas las miradas están puestas en la fecha límite del 21 de octubre.