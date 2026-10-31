Prueba antes del combate por el título: detalles de la próxima pelea de Bektemir Melikuziev

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Prueba antes del combate por el título: detalles de la próxima pelea de Bektemir Melikuziev

En la categoría de peso supermediano aspirante oficial y obligatorio al cinturón de campeón de la WBA el boxeador uzbeko Bektemir Melikuzievha revelado los detalles de su próximo combate. Mientras espera su gran pelea por el título, nuestro compatriota volverá a subir al ring próximamente para mantener su estado de forma.

Melikuziev el 6 de noviembre en la prestigiosa velada de boxeo profesional organizada en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, Muka Boxing subirá al ring.

Combate intermedio antes de la pelea por el título: ¿Cuál es el plan?

Esta pelea del boxeador uzbeko servirá como etapa preparatoria final antes del enfrentamiento más importante de su carrera:

  • El objetivo principal se mantiene: Bektemir Melikuziev espera el combate por el título mundial, previsto en esta categoría tras el enfrentamiento entre la estrella mexicana Jaime Munguía y Nikita Tszyu;

  • Práctica en el ring: Para evitar una larga inactividad y mantener su ritmo competitivo, el equipo de nuestro boxeador ha decidido organizar este combate adicional;

  • Sobre el rival: El nombre del posible rival de Melikuziev para el 6 de noviembre aún no ha sido revelado, pero se espera que los promotores lo anuncien oficialmente en los próximos días.

Este combate en Dubái será para Bektemir un trampolín importante para consolidar su estatus de líder en el ranking de la WBA antes de la gran prueba por el cinturón de campeón mundial.

Bektemir MelikuzievWBAMuka BoxingBoxeo ProfesionalDeporte
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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