La selección nacional de judo de Uzbekistán gana la medalla de bronce en el campeonato mundial

El campeonato mundial de judo, celebrado en Bakú, capital de Azerbaiyán, concluyó con éxito para la selección nacional de Uzbekistán. En las pruebas por equipos mixtos, consideradas una de las competiciones más prestigiosas y reñidas, nuestros compatriotas demostraron una gran destreza y se alzaron con la medalla de bronce.

En este torneo, donde participaron las escuelas de judo más fuertes del planeta, los atletas uzbekos superaron obstáculos complejos para subir al podio.

Clasificación implacable: las principales selecciones europeas quedaron atrás

Según el cuadro de competición, al equipo de Uzbekistán le tocaron los rivales más fuertes, pero nuestros judocas actuaron con gran seguridad:

Fases iniciales: Durante la fase de clasificación, nuestros compatriotas derrotaron a las selecciones nacionales de Alemania y Georgia, líderes continentales en judo y pesos pesados, asegurando su pase a las semifinales;

Semifinal dramática: El enfrentamiento contra los representantes de Rusia, a las puertas de la final, fue extremadamente tenso y equilibrado; en el combate decisivo, nuestros representantes perdieron por un ajustado 3:4.

Combate por el bronce: una victoria importante contra Mongolia

Tras la dolorosa derrota en semifinales, los judocas uzbekos se recuperaron rápidamente a nivel mental para afrontar el combate por el tercer puesto:

Fase final intensa: En la lucha por las medallas, el equipo de Uzbekistán se enfrentó a la fuerte y experimentada selección de Mongolia;

Un resultado convincente de 4:2: Gracias al esfuerzo unido de los miembros del equipo y a victorias clave, nuestros compatriotas superaron a sus rivales mongoles con un marcador de 4:2, obteniendo la medalla de bronce del campeonato mundial.

Esta victoria demuestra una vez más que la escuela de judo de Uzbekistán puede competir de igual a igual con las principales naciones del mundo, no solo en la categoría individual, sino también en las pruebas por equipos mixtos.