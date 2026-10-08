Goal publica su ranking de favoritos para la Euro 2028

Tan pronto como comienza la preparación para la próxima gran competición del fútbol europeo, los debates sobre quién será el principal favorito se intensifican. El portal deportivo GOAL ha publicado su primer ranking de poder para la Euro 2028, colocando a los actuales campeones de Europa y del mundo en el primer lugar.

La selección de España ocupa el primer puesto en el ranking que incluye a 20 selecciones. Francia es segunda, y Inglaterra, uno de los anfitriones del torneo, ocupa el tercer lugar.

España vuelve a ser vista como la gran favorita

Según los analistas de GOAL, España podría llegar a la Eurocopa 2028 con el estatus de «equipo a batir».

Hay varios factores para esto. España también ganó la Copa del Mundo 2026, convirtiéndose así en la selección que ostenta simultáneamente los títulos de campeón de Europa y del mundo.

Además, la plantilla del equipo de Luis de la Fuente aún no ha alcanzado su punto máximo. Se espera especialmente que las jóvenes estrellas acumulen aún más experiencia en los próximos dos años.

GOAL presta especial atención a Lamine Yamal. En la última fecha internacional, abrió el marcador en los tres primeros partidos de España y desempeñó un papel clave en la victoria contra Inglaterra en Wembley. España ha derrotado a Croacia dos veces y también venció a la República Checa, comenzando con éxito en la Liga de Naciones.

Francia e Inglaterra son las rivales más cercanas de España

Francia ocupa el segundo lugar en el ranking.

La nueva era bajo la dirección de Zinedine Zidane ha comenzado de forma prometedora para los franceses. Michael Olise, en particular, se ha destacado en los últimos partidos internacionales marcando varios goles importantes.

Su gran estado de forma Kylian Mbappé añade una opción seria al ataque francés, que ya está estructurado en torno a líderes como él.

En el tercer puesto está Inglaterra.

Esta elección no es casualidad. Inglaterra es uno de los anfitriones de la Euro 2028. El análisis de GOAL destaca el desempeño del equipo de Thomas Tuchel en la última fecha internacional, incluida la contundente victoria por 7-0 sobre Croacia.

Además, el potencial de Harry Kane, Jude Bellingham y otros líderes hacen de Inglaterra un serio candidato al título.

El top 10 para la Euro 2028

En el ranking inicial elaborado por GOAL, los primeros lugares los ocupan las siguientes selecciones:

España Francia Inglaterra Portugal Alemania Países Bajos Suiza Noruega Bélgica Italia

En esta lista, Portugal es cuarto, Alemania quinto y Países Bajos sexto. Suiza y Noruega también están en el top 10.

¿Dónde están Croacia, Turquía y Ucrania?

En el ranking, Croacia ocupa el puesto 13. Turquía es 16 y Ucrania ocupa el puesto 20.

La valoración relativamente baja de Croacia es especialmente notable. El equipo perdió dos veces contra España en la última fecha internacional y sufrió una dura derrota por 1-7 ante Inglaterra. Los analistas de GOAL señalaron que el equipo está atravesando un proceso de relevo generacional.

Turquía tampoco ha logrado los resultados esperados en los últimos partidos. Aunque Ucrania ocupa el puesto 20, es vista como uno de los equipos que podría mejorar significativamente su situación en los dos años previos al torneo.

Aún faltan dos años: el ranking cambiará seguro

Lo más importante es que este no es el ranking definitivo.

La Euro 2028 se celebrará en Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda. GOAL presenta esta lista como un «ranking de poder» inicial antes de la competición. Las eliminatorias para la Eurocopa aún están por llegar.

Por eso, el favorito de hoy no significa necesariamente que sea el campeón dentro de dos años. Pero el panorama actual juega a favor de España: el equipo posee los títulos mundial y europeo, la nueva generación gana experiencia rápidamente y estrellas como Lamine Yamal aún no han alcanzado su techo.

Por lo tanto, aunque la Euro 2028 aún no ha comenzado, se ha enviado una primera señal seria. Por ahora, España es considerada la mayor aspirante al trono del fútbol europeo. Sus perseguidores más cercanos son Francia e Inglaterra.