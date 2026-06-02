El Senado de EE. UU. continúa las discusiones sobre el proyecto de ley CLARITY Act

Se espera que el Senado de EE. UU. reanude el proceso de revisión del proyecto de ley Digital Asset Clarity (CLARITY) Act a medida que los miembros regresan al trabajo tras el Memorial Day. Muchos legisladores y líderes de la industria cripto piden la rápida aprobación de este documento, que fue aprobado por la Cámara de Representantes en julio de 2025. El proyecto de ley propone transferir la supervisión de los activos digitales a un regulador federal de materias primas. Esto es reportado por noticias fuente.

El documento está provocando intensos debates en el Congreso, con representantes del sector bancario expresando objeciones particulares sobre las stablecoins y las acciones tokenizadas. En una entrevista con Fox Business, el director de políticas de Coinbase, Faryar Shirzad, calificó el proyecto de ley como la reforma financiera más importante desde la Ley Dodd-Frank de 2010. Sin embargo, el CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, enfatizó que la industria bancaria no aceptará el proyecto de ley en su forma actual, ya que permitiría a las empresas cripto pagar intereses sobre los depósitos de los usuarios.

Los miembros del Senado están trabajando para fusionar las versiones presentadas por los comités de agricultura y banca para llevar a cabo una votación final antes de agosto. Aunque el asesor cripto de la Casa Blanca, Patrick Witt, tiene como objetivo llegar a un resultado para julio, los problemas relacionados con la ética y los conflictos de intereses podrían ralentizar el proceso. La senadora Kirsten Gillibrand declaró que nadie votaría por el proyecto de ley a menos que se incluyan reglas éticas.

El proyecto de ley requiere al menos 60 votos en el Senado para ser aprobado, lo que requiere la cooperación entre republicanos y demócratas. Mientras tanto, senadores como Elizabeth Warren han criticado los conflictos de intereses relacionados con el negocio World Liberty Financial de Donald Trump y su familia, así como con las memecoins. En el mercado de predicción Polymarket, la probabilidad de que el proyecto de ley se apruebe este año se estima en un 55%.