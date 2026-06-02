El protocolo Radiant Capital cierra tras un hackeo de 50 millones de dólares

El protocolo de préstamos criptográficos Radiant Capital ha anunciado que cerrará sus operaciones tras un ataque de 50 millones de dólares perpetrado por hackers norcoreanos en octubre de 2024. La organización autónoma descentralizada (DAO) del proyecto declaró en una entrada de blog el lunes que esta decisión se tomó debido a la imposibilidad de recuperar los fondos robados o atraer nuevas inversiones. Así lo informa Cointelegraph.com .

Según una declaración del equipo de Radiant en la red social X, los miembros de la comunidad intentaron mantener el protocolo en condiciones difíciles, pero ya no era posible continuar las operaciones sin capital ni impulso de crecimiento. Lanzada en 2022, la plataforma tenía como objetivo proporcionar liquidez a través de múltiples blockchains, y su valor total bloqueado (TVL) había ascendido a 386,8 millones de USD en diciembre de 2023.

Tras el hackeo de octubre, la cantidad de fondos en la plataforma cayó drásticamente a 5 millones de USD. Radiant declaró que, en lugar de un cierre total, pasaría a un "estado de mantenimiento". En este estado, el frontend y los contratos inteligentes del protocolo permanecerán abiertos, lo que permitirá a los usuarios gestionar sus posiciones, pagar deudas y retirar fondos.

Sin embargo, la DAO ya no se dedicará a nuevos desarrollos, actualizaciones o proyectos de expansión. Se recomienda a los usuarios gestionar activamente los riesgos y reducir sus activos en la plataforma. El equipo de Radiant prometió continuar los esfuerzos para recuperar los fondos robados y devolverlos a las víctimas si se encuentran.

Ante esta noticia, el valor del token Radiant Capital (RDNT) cayó un 4,2 %. El token, que alcanzó un máximo histórico de 58 centavos en septiembre de 2022, actualmente se cotiza a una fracción de centavo. Esta situación demuestra una vez más lo importante que son la ciberseguridad y la estabilidad del capital para los proyectos DeFi.