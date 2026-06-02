El precio de Bitcoin cae por debajo de los 70 000 USD: 800 millones de USD en liquidaciones en el mercado

El martes, el precio de Bitcoin (BTC) cayó por debajo del nivel de 70 000 USD por primera vez en dos meses, ya que los vendedores tomaron el control del mercado. Según los datos de TradingView, el precio de BTC bajó a 69 631 USD en el exchange Bitstamp, registrando nuevos mínimos locales. Así lo informa Cointelegraph.com .

Al no poder seguir la tendencia alcista de los mercados bursátiles, Bitcoin sufrió una pérdida diaria de casi el 2 %, a diferencia de otros activos de riesgo. Esta situación provocó el cierre masivo de posiciones largas en el mercado de criptomonedas. Según datos de CoinGlass, el volumen total de liquidaciones para Bitcoin y altcoins se acercó a los 800 millones de USD en las últimas 24 horas.

El reconocido trader Ardi X comentó sobre este movimiento de precios en una publicación en redes sociales, señalando que la presión está aumentando. Según él, la pérdida del nivel de 72 500 USD fue decisiva. "Si los niveles de soporte se rompen en diferentes marcos temporales, el mercado se moverá hacia el siguiente punto de liquidez importante: 68 700 USD", añadió el experto.

El lunes, el recurso analítico Material Indicators había registrado señales preocupantes a través de sus herramientas de trading propias. Los analistas continúan monitoreando los niveles clave para determinar si esta caída se convertirá en una fase de consolidación o si provocará un desplome mayor en el precio.