El precio de Bitcoin sigue cayendo: la marca de 60 000 dólares en riesgo

La tendencia a la baja en el precio de Bitcoin continúa en el mercado de criptomonedas. Según los últimos análisis, aumenta la probabilidad de que el líder del mercado regrese a su mínimo de febrero de 60 000 dólares. Los inversores y operadores siguen de cerca este punto crítico, ya que una caída por debajo de este nivel podría provocar ventas más fuertes en el mercado. Así lo informa Coindesk.com .

Actualmente, Bitcoin y otros activos digitales importantes, incluidos Ethereum y Solana, permanecen bajo presión general del mercado. Las incertidumbres económicas globales y las decisiones esperadas de la Fed sobre las tasas de interés están afectando directamente la actividad en los intercambios de criptomonedas. Esto ha llevado a una disminución en la demanda de activos de riesgo.

Los analistas de CoinDesk señalan que las condiciones del mercado siguen siendo volátiles. Aunque plataformas institucionales importantes como Bullish (NYSE:BLSH) continúan desarrollando la infraestructura de activos digitales, las fluctuaciones de precios a corto plazo están causando preocupación entre los inversores minoristas. El mercado cripto atraviesa actualmente su próximo periodo de prueba.