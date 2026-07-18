Las demoliciones de viviendas en Palestina provocan nuevas escenas dolorosas

Continúan los casos de demolición de viviendas en el sur de Cisjordania, Palestina. Estas acciones llevadas a cabo por las fuerzas israelíes han generado un profundo malestar entre la población local.

Los residentes se ven obligados a observar cómo sus hogares son destruidos ante sus ojos. Para ellos, este lugar no era solo una vivienda, sino un espacio vinculado a años de recuerdos, vida familiar y una sensación de seguridad.

La parte israelí justifica a veces las demoliciones por construcciones ilegales o necesidades de seguridad. Por su parte, los palestinos y las organizaciones internacionales señalan que estas prácticas obligan a la población a abandonar sus lugares de residencia.

Este asunto ha estado en el centro del debate en el conflicto palestino-israelí durante muchos años. Según los datos, cerca de 50 000 casas palestinas fueron demolidas entre 1967 y 2017. Tras el 7 de octubre de 2023, los casos de demolición han vuelto a aumentar.