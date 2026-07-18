El auge de la IA beneficia a los bancos: los gigantes financieros de EE. UU. registran ingresos récord

Los bancos de inversión más grandes de EE. UU. han registrado ingresos por comisiones récord en medio de un flujo masivo de capital hacia la infraestructura de inteligencia artificial (AI). Según los informes de gigantes financieros como Goldman Sachs, JPMorgan y Morgan Stanley, la revolución tecnológica ha iniciado un nuevo «superciclo» en los mercados financieros. Este proceso está enriqueciendo las arcas de los bancos no solo gracias a los desarrolladores de software, sino también mediante la financiación de centros de datos y sistemas energéticos. Así lo informa Ixbt.com informa .

El banco Goldman Sachs obtuvo 3.400 millones de dólares en comisiones de banca de inversión al cierre del segundo trimestre de 2026. Esto supone un aumento del 55 % respecto al mismo periodo del año anterior, siendo la cifra más alta en la historia del banco. El director del banco, David Solomon, calificó esta situación como un «superciclo de gastos de capital para la AI». Según él, la demanda de fondos para construir infraestructura informática está aumentando drásticamente en todas las regiones y sectores.

La escala de las inversiones y la carrera por la infraestructura

La actividad en el mercado financiero se nota no solo en las acciones, sino también en los títulos de deuda. Por ejemplo, Goldman Sachs aumentó sus ingresos por colocación de acciones en un 130 % y los derivados de la emisión de bonos en un 75 %. Asimismo, el hecho de que ocho grandes bancos participaran en la concesión de un crédito a SoftBank para realizar una transacción de 40.000 millones de dólares relacionada con OpenAI demuestra cuán alto es el entusiasmo financiero en el sector.

Las tasas de crecimiento de otros bancos también son sorprendentes: JPMorgan logró recaudar 3.300 millones de dólares (crecimiento del 30 %), Morgan Stanley 2.440 millones de dólares (crecimiento del 58 %) y Bank of America 2.140 millones de dólares (crecimiento del 50 %). Según las previsiones de los analistas de Morgan Stanley, los gastos en construcción de centros de datos podrían alcanzar los 850.000 millones de dólares en 2026 y llegar a los 1,5 billones de dólares para 2028.

Los directivos bancarios vinculan esta actividad no solo a las empresas de AI, sino a todo el ecosistema que las rodea. Esto incluye:

La construcción de centros de almacenamiento y procesamiento de datos (data-centers);

La creación de suministro energético y redes eléctricas sostenibles;

La producción de dispositivos de memoria y chips de alta potencia;

Nuevas plataformas para tecnologías de computación en la nube.

Riesgos y medidas de precaución

Sin embargo, un crecimiento tan vertiginoso también insta a los bancos a la cautela. Aunque la directora de Citigroup, Jane Fraser, destaca que la AI se ha convertido en un tema central en las negociaciones con los clientes, se sabe que algunos proyectos están siendo rechazados. En particular, JPMorgan ha renunciado a algunas transacciones relacionadas con centros de datos. Esto se debe a la escasez de energía eléctrica y a las incertidumbres sobre quiénes serán los futuros inquilinos de estos edificios.

En general, el beneficio neto de los cinco bancos más grandes de EE. UU. alcanzó los 49.000 millones de dólares en el segundo trimestre, un 39 % más que el año anterior. A pesar de ello, David Solomon advirtió que el ciclo actual no durará indefinidamente. En su opinión, el mercado tarde o temprano se enfrentará a una fase de «reajuste», tras la cual podría comenzar un periodo de crecimiento más estable. Por ahora, la pregunta principal para los bancos sigue siendo cuánto podrá el sistema energético soportar la expansión de la AI.