Los socios de NVIDIA comienzan a recibir las tarjetas gráficas GeForce RTX 50 Super

El proceso de transición hacia tecnologías de nueva generación en el mercado de procesadores gráficos continúa a paso acelerado. Según informa el recurso Videocardz, al menos un socio de NVIDIA ya ha recibido físicamente las tarjetas gráficas de la serie GeForce RTX 50 Super. Esta noticia significa que los dispositivos basados en la arquitectura Blackwell han superado la etapa de producción y están listos para los procesos de prueba y logística. Así lo informa Ixbt.com informa .

Sin embargo, el hecho de que los dispositivos hayan llegado a manos de los socios no significa que saldrán a la venta pronto. NVIDIA no tiene prisa por lanzar los nuevos modelos al mercado. La razón principal es el fuerte aumento en los precios de la memoria de video en el mercado global. La compañía está esperando que la situación económica se estabilice y busca oportunidades para optimizar los costos de producción.

Capacidad de memoria y actualizaciones técnicas

Según la información disponible, la serie RTX 50 Super tendrá una capacidad de memoria significativamente mayor que los modelos estándar. Este cambio se logrará mediante el uso de nuevos chips de tipo GDDR7. Se espera el uso de módulos de 3 GB en lugar de los chips actuales de 2 GB, lo que llevará el rendimiento de las tarjetas gráficas a un nuevo nivel.

En particular, las especificaciones técnicas esperadas son las siguientes:

El modelo RTX 5070 Super contará con 18 GB de memoria de video en lugar de 12 GB;

Los modelos RTX 5070 Ti Super y RTX 5080 Super tendrán 24 GB de memoria.

Una capacidad de memoria tan alta es crucial para los juegos modernos y las tareas gráficas complejas, especialmente para los procesos relacionados con la AI. Pero esta actualización tiene su lado negativo, ya que afecta directamente al costo del producto.

Aumento de precios y coyuntura del mercado

Los analistas del sector señalan que los nuevos chips GDDR7 de 3 GB son tres veces más caros que los actuales de 2 GB. La relación entre capacidad de memoria y precio se ha deteriorado a la mitad. Esto podría provocar que las tarjetas RTX 50 Super salgan al mercado a un precio mucho más elevado de lo que esperaban los usuarios.

Esta noticia también es importante para el mercado en Uzbekistán. El aumento global de los precios de las tarjetas gráficas podría limitar las posibilidades de compra para los minoristas locales y los jugadores. No obstante, la demanda de productos NVIDIA sigue siendo alta, ya que las tecnologías de la competencia aún no pueden prometer una eficiencia al nivel de Blackwell.

En conclusión, se puede decir que NVIDIA ha preparado técnicamente sus tarjetas Super de nueva generación, pero su estreno se está retrasando por factores económicos. La compañía está intentando encontrar un equilibrio entre el alto rendimiento y el presupuesto de los usuarios.