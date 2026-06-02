La plataforma edgeX culpa a fuerzas externas por el colapso del token EDGE

El intercambio descentralizado edgeX atribuyó la caída de más del 40% en el precio de su token EDGE a una manipulación "deliberada" por parte de un tercero externo desconocido. Sin embargo, el destacado investigador on-chain ZachXBT rechazó estas afirmaciones, ofreciendo una evaluación diferente. Según CoinMarketCap, el precio de EDGE se desplomó de 1,20 USD a 0,3663 USD el martes, una caída de casi el 70%. Esto lo informa Cointelegraph.com.

El equipo de edgeX anunció en la red social X que está monitoreando los movimientos bruscos e irregulares en el precio del token y que está llevando a cabo una investigación activa. En respuesta, ZachXBT señaló que el suministro total del proyecto está controlado por un grupo de personas con información privilegiada y que el token es altamente vulnerable a tales fluctuaciones debido a su bajo capital flotante. Exigió que el proyecto revele sus acuerdos con los creadores de mercado.

Actualmente, solo 350 millones de los 1.000 millones de tokens EDGE están en circulación, lo que significa que dos tercios del suministro total aún no han llegado al mercado. En condiciones de tan baja liquidez, las ventas de grandes tenedores pueden provocar una caída drástica de los precios. La plataforma edgeX insiste en que la seguridad del sistema no se ha visto comprometida y que el problema es únicamente un ataque externo a la integridad del mercado.

ZachXBT reaccionó con sarcasmo a la declaración del proyecto, escribiendo que es natural que una parte que controla casi la totalidad del suministro no se considere culpable. Según DefiLlama, edgeX ocupa el puesto 16 en volumen de operaciones, con un valor total bloqueado (TVL) de 137 millones de USD. La disminución de la actividad general en el mercado DEX también plantea riesgos adicionales para estos tokens de baja liquidez.