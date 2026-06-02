El precio de Bitcoin cae un 6 por ciento en un día: Nuevo objetivo 50.000 USD

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El precio de Bitcoin cae un 6 por ciento en un día: Nuevo objetivo 50.000 USD

Con la apertura de las operaciones del miércoles en Wall Street, el precio de Bitcoin (BTC) perdió más de un 6 por ciento de su valor. A medida que el flujo de liquidaciones se aceleraba, los datos de TradingView mostraron que el par BTC/USD cayó a 66.948 USD en el exchange Bitstamp. Así lo informa Cointelegraph.com .

Esta cifra es el nivel más bajo desde abril, borrando el impulso de crecimiento de los últimos meses. En las últimas 24 horas, el volumen total de liquidaciones en el mercado cripto alcanzó los 1.250 millones de USD. A diferencia de otros activos de riesgo, Bitcoin sigue cayendo, a pesar de que el índice S&P 500 registró otro máximo histórico.

El analista Rekt Capital señaló en su página de la red social X que los inversores están evitando los riesgos macroeconómicos, abandonando los activos de Bitcoin y moviéndose hacia las stablecoins. Según su pronóstico, el precio apuntará a la media móvil exponencial (EMA) de 50 meses en 66.250 USD en la siguiente fase.

El experto añadió que podría haber una reacción temporal en este punto, pero con el tiempo, es muy probable que Bitcoin caiga por debajo de este nivel de EMA y continúe su tendencia bajista. El servicio de predicción Kalshi espera que el precio caiga a 50.000 USD.

El comentarista de mercado Exitpump cree que el nivel récord de interés abierto (open interest) ha provocado una venta masiva en el mercado spot. Actualmente, el mercado cripto permanece bajo una fuerte presión.

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