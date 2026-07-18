Databricks, uno de los líderes mundiales en procesamiento y análisis de datos, anunció que su valor de mercado ha alcanzado los 188 mil millones de dólares. Esta nueva ronda de inversión, liderada por el fondo de capital riesgo Coatue, confirma que este gigante tecnológico se ha convertido no solo en un almacén de datos, sino en una parte integral del ecosistema moderno de inteligencia artificial (AI). Esta cifra sitúa a la empresa entre las startups tecnológicas privadas más valiosas del mundo. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Según TechCrunch, aunque Databricks no ha revelado el monto exacto de la inversión captada, fuentes internas sugieren que la cifra ronda los 3 mil millones de dólares. Lo curioso es que la empresa anunció su nueva valoración antes incluso de que los fondos llegaran totalmente a su cuenta. Según los expertos, esto se debe a la alta confianza de los inversores en la empresa y a la gran necesidad del mercado de soluciones basadas en AI.

Del Big Data hacia la inteligencia artificial

Fundada en 2013, Databricks comenzó sus actividades con un software que permitía a las empresas almacenar y analizar rápidamente volúmenes masivos de datos mediante tecnologías en la nube. Sin embargo, la empresa, que era vista como un simple proveedor de SaaS en la era previa a ChatGPT (BC - Before ChatGPT), ha transformado radicalmente su imagen en el último año y medio. Hoy en día, se ha convertido en la plataforma principal para la creación y gestión de modelos de AI para clientes corporativos.

El éxito de la empresa se explica por la enorme cantidad de datos corporativos acumulados en su plataforma. Cuando las empresas desean entrenar modelos de AI basados en sus datos confidenciales, Databricks les ofrece soluciones listas para usar que garantizan seguridad y gobernanza. El lanzamiento de bases de datos especializadas para agentes de AI como Lakebase y pasarelas de AI como Unity ha fortalecido aún más su posición en este sector.

Secuencia de inversiones y tendencias del mercado

Databricks ha organizado una verdadera carrera de captación de inversiones en los últimos años. El ritmo de crecimiento de la empresa es sorprendente:

en diciembre de 2024, captó 10 mil millones de dólares con una valoración de 62 mil millones de dólares;

en septiembre de 2025, el valor alcanzó los 100 mil millones de dólares;

y en febrero de 2026, recibió otros 5 mil millones de dólares de inversión con una valoración de 134 mil millones de dólares.

Este crecimiento tan rápido ha provocado incluso bromas en la comunidad tecnológica. Muchos comparten memes sobre el hecho de que se agotarán las letras del alfabeto para designar las rondas de inversión (llegando hasta una etapa Series AA). Sin embargo, detrás de estas bromas reside una base tecnológica real y estable.

Databricks también apoya la tendencia de utilizar modelos de código abierto para optimizar costes, especialmente los modelos de pesos abiertos de China. La empresa promueve activamente el modelo GLM 5.2 desarrollado por Z.ai para tareas de programación. El CEO Ali Ghodsi compartió recientemente los resultados de pruebas internas sobre la gestión de costes de AI para sus 3,000 desarrolladores, mostrando formas de aumentar la eficiencia.

Esta noticia es también de gran importancia para el sector IT en rápido desarrollo de Uzbekistán. Las empresas locales pueden estudiar la experiencia de plataformas como Databricks en el manejo de Big Data y tomar como referencia los estándares mundiales para integrar la AI en la gestión corporativa. El hecho de que la valoración de Databricks alcance los 188 mil millones de dólares indica que la demanda de infraestructura de AI en el mercado global no disminuirá durante mucho tiempo.