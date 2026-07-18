Un robot volador de nueva generación será enviado a la Estación Espacial Internacional

Se está dando un nuevo paso en la exploración espacial y en la facilitación del trabajo humano en las estaciones orbitales. La startup estadounidense Icarus Robotics planea enviar una plataforma voladora autónoma llamada Joy a la Estación Espacial Internacional (ISS) a principios de 2027. Este proyecto, además de ampliar las capacidades de la robótica en el espacio, requiere un nuevo enfoque en materia de seguridad. Así lo informa Ixbt.com informa .

Este robot, que volará como parte de la misión Joyride-1, está diseñado para moverse de forma independiente dentro de la estación, realizar maniobras y ayudar a los miembros de la tripulación en sus tareas diarias. Según la publicación IXBT.com, KULR Technology Group ha sido seleccionado como socio principal para la ejecución del proyecto, proporcionando al robot baterías de alta tecnología.

El más alto nivel de seguridad

Para los dispositivos que operan en un entorno cerrado y limitado como una estación espacial, las fuentes de energía deben cumplir con requisitos extremadamente estrictos. A diferencia de los satélites convencionales, los robots dentro de los módulos habitados deben reducir a cero el riesgo de incendio o explosión. Ethan Barajas, CEO de Icarus Robotics, destaca que el desarrollo de tales sistemas es un proceso mucho más complejo y costoso que el de las baterías tradicionales.

Los sistemas de baterías KULR One Space (K1S) que alimentan al robot están diseñados de acuerdo con todos los estándares de seguridad establecidos por la NASA. Michael Mo, líder de KULR, informó que estas baterías se adaptarán específicamente al tamaño, forma y perfil de consumo energético del robot Joy. Cabe señalar que esta tecnología ya ha sido probada en la misión Artemis II y ha demostrado su fiabilidad.

Infraestructura espacial futura

Según Jamie Palmer, director técnico de Icarus Robotics, el desarrollo de infraestructura en órbita, y en el futuro en la Luna y Marte, requerirá cada vez más sistemas electromecánicos autónomos. Esto no se limita solo a robots de asistencia, sino que incluye dispositivos complejos capaces de ensamblar, mantener e inspeccionar equipos.

Debido a la imposibilidad de realizar mantenimiento manual en muchos sistemas en el espacio, los robots capaces de trabajar sin intervención humana serán cruciales. Se espera que robots como Joy realicen las siguientes tareas en el futuro:

Monitoreo del entorno dentro de la estación;

Entrega de herramientas necesarias para la tripulación;

Diagnóstico remoto de equipos;

Acciones rápidas en situaciones de emergencia.

El éxito de este proyecto no solo aumentará la eficiencia del trabajo dentro de la ISS, sino que también abrirá una nueva era en la creación de fuentes de energía seguras y asistentes autónomos para misiones espaciales de larga duración.