Serbia se une a los Artemis Accords de la NASA: Un nuevo paso en la exploración espacial

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Serbia se une a los Artemis Accords de la NASA: Un nuevo paso en la exploración espacial

Serbia ha firmado oficialmente los Artemis Accords promovidos por la NASA, convirtiéndose en el 69º país del mundo en comprometerse a explorar el espacio con fines pacíficos y basados en la cooperación abierta. En una ceremonia solemne en la sede de la NASA en Washington, el documento fue firmado por el ministro de Asuntos Exteriores de Serbia, Marko Đurić. Este paso ayuda al país a encontrar su lugar en la carrera espacial moderna. Así lo informa Ixbt.com informa .

Los Artemis Accords fueron desarrollados en 2020 por la NASA y el Departamento de Estado de EE. UU. en colaboración con siete países fundadores. Este documento establece los principios prácticos de la cooperación internacional para la exploración de la Luna, Marte y otros objetos del sistema solar. El objetivo principal del acuerdo es garantizar el uso del espacio solo con fines pacíficos y el intercambio abierto de datos científicos.

Principios y objetivos clave de la cooperación

Los países que se han unido a este acuerdo asumen una serie de obligaciones importantes. Según ixbt.com, estos principios incluyen:

  • El uso del espacio ultraterrestre solo para fines pacíficos;
  • El intercambio abierto de descubrimientos científicos y datos con la comunidad internacional;
  • La prestación de asistencia a los participantes en misiones espaciales en caso de emergencia;
  • La preservación de sitios históricos y artefactos en el espacio;
  • La reducción de la cantidad de desechos espaciales y la prevención de interferencias mutuas.
Para Serbia, este acuerdo abre oportunidades para participar en futuros proyectos importantes de la NASA, en particular dentro del programa Artemis. A partir de ahora, los especialistas serbios pueden participar en la creación de equipos científicos para el proyecto Moon Base, la preparación de cargas tecnológicas y el desarrollo de satélites para expediciones a la Luna.

Legado histórico y mirada al futuro

La administración de la NASA destacó que la contribución de los ingenieros serbios al programa espacial estadounidense no es una novedad. Según el administrador adjunto de la agencia, Matt Anderson, los especialistas serbios desempeñaron un papel importante ya en la época del programa Apollo. En particular, Milojko "Mike" Vucelić fue galardonado con una de las más altas distinciones de EE. UU., la Medalla Presidencial de la Libertad, por sus servicios en el exitoso regreso de la tripulación del Apollo 13 a la Tierra.

El ministro Marko Đurić señaló que unirse a este acuerdo significa continuar con las tradiciones de grandes científicos como Nikola Tesla, Milutin Milanković y Devid Vujić. Devid Vujić participó en el programa Apollo y fue miembro del grupo de ingenieros conocido como los "Siete Serbios". Participaron activamente en la creación de sistemas de control de naves espaciales, suministro de energía y sistemas de acoplamiento.

Hoy en día, la NASA continúa ampliando el círculo de participantes en los Artemis Accords. Se espera que en los próximos años otros países se unan a esta iniciativa. Esto servirá como una base internacional sólida para que la humanidad cree una infraestructura permanente en la Luna y explore el espacio profundo con mayor profundidad.

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Abror Shuhratov
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