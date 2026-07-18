La sonda espacial Psyche de la NASA, durante su viaje hacia el espacio profundo, capturó imágenes de alta resolución que revelan relieves complejos en la superficie de Marte mientras sobrevolaba el planeta. Aunque Marte no es el objetivo principal de esta misión, este sobrevuelo permitió probar los instrumentos científicos de la sonda y ofrecer una nueva perspectiva sobre la geología del planeta rojo. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según ixbt.com, las imágenes fueron tomadas el 15 de mayo de 2026 utilizando la cámara multiespectral de la sonda y posteriormente ensambladas como un mosaico en color. Las imágenes muestran claramente las características únicas de las regiones montañosas del sur de Marte, en particular la zona llamada Iapygia. La sonda Psyche se desplazó desde el noreste hacia el suroeste del disco planetario, capturando todo el proceso en solo 6 minutos.

La resolución de los datos obtenidos varía de 381 a 440 metros por píxel. La cámara utilizó filtros de infrarrojo cercano, verde y azul para revelar las diferencias entre las diversas partes de la superficie. Esto ayuda a los científicos a estudiar con más detalle la composición de los grandes cráteres, crestas, huellas formadas por el viento y llanuras volcánicas en la superficie de Marte.

Nuevas facetas de la geología marciana

Justo debajo de la parte central de la zona fotografiada se encuentra el cráter de impacto Fournier, con un diámetro de aproximadamente 114 kilómetros. Además, en la parte izquierda del encuadre, se observa un inmenso sistema de acantilados llamado Oenotria Scopuli. Este objeto geológico está vinculado a la gran cuenca Isidis al noreste y es crucial para estudiar la historia de la formación de la superficie de Marte y la era de las colisiones.

Tales maniobras exitosas de la misión Psyche no solo son importantes técnicamente, sino que también muestran a los jóvenes de países apasionados por la astronomía el alcance de la exploración espacial. Obtener datos de tal precisión a millones de kilómetros gracias a tecnologías modernas demuestra el nivel alcanzado por el potencial intelectual de la humanidad.

El objetivo principal: un misterioso asteroide metálico

La NASA lanzó esta sonda para estudiar el asteroide Psyche, ubicado en el cinturón principal de asteroides entre las órbitas de Marte y Júpiter, que posee una composición metálica única. Los científicos creen que este asteroide podría ser el núcleo de planetesimales, los «bloques de construcción» que participaron en la formación de los planetas antiguos. El sobrevuelo de Marte sirvió para dar a la sonda la aceleración gravitatoria necesaria y corregir su trayectoria.

Según el plan, la gravedad del asteroide Psyche atraerá a la sonda espacial a finales de julio de 2029. A partir de agosto, comenzará el programa científico principal. La sonda permanecerá en órbita alrededor del asteroide durante unos dos años para estudiar su composición, estructura y los secretos de su origen. Estas investigaciones ayudarán a comprender cómo surgieron los planetas de superficie sólida, como la Tierra.