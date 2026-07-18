Inteligencia artificial y privacidad: usuarios de Zoom idean un nuevo método

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Inteligencia artificial y privacidad: usuarios de Zoom idean un nuevo método

Con el desarrollo de las tecnologías modernas, la grabación y transcripción de nuestras conversaciones diarias se está convirtiendo en algo habitual. Especialmente con la popularidad de las aplicaciones de notas basadas en IA, muchos usuarios han comenzado a preocuparse por su privacidad y la confidencialidad de sus charlas. Un informe reciente del Wall Street Journal muestra que están surgiendo métodos inusuales para combatir esta tendencia. Así lo informa Techcrunch.com informa que.

El inversor de capital riesgo Jeremy Levine encontró una solución única a este problema. Cambió su nombre en la plataforma Zoom de "Jeremy Levine" a "Jeremy Levine No doy mi consentimiento para la transcripción o grabación". Este pequeño truco tiene como objetivo advertir a los interlocutores y evitar grabaciones no autorizadas. Levine califica esta vigilancia constante como un "comportamiento socialmente inaceptable" y enfatiza que destruye por completo el entorno de conversación libre.

«Tumba» digital y problemas éticos

Según TechCrunch, actualmente existen docenas de aplicaciones de IA en el mercado que analizan y transcriben reuniones automáticamente. Por ejemplo, programas como Granola se utilizan no solo para reuniones de negocios, sino también para encuentros personales. Algunos usuarios incluso graban sus primeras citas para luego analizar, a través de modelos de IA como Claude, qué tan atractivos o empáticos parecieron.

Sin embargo, esta tendencia plantea serias dudas legales y éticas. En muchos casos, los interlocutores no saben que cada una de sus palabras está siendo grabada en una memoria digital. El inversor de capital riesgo Eric Bahn admite que ahora se ve obligado a asumir que cualquier reunión podría estar siendo grabada, incluso si no hay un teléfono a la vista.

Los expertos señalan otro aspecto importante: el "vertedero de audio". Si cada reunión, charla de pasillo o comunicación personal se transcribe, ¿quién leerá todo eso? Al final, la acumulación de enormes bases de datos que nadie vuelve a escuchar ni analizar podría devaluar la importancia de la comunicación.

A medida que se consolida la cultura del trabajo remoto y las reuniones en línea, se requiere precaución al utilizar estas herramientas de IA. No debemos olvidar que la privacidad de los datos personales y las conversaciones no es solo una cuestión técnica, sino también cultural y legal. Por ahora, los "manifiestos de protesta" de usuarios como Jeremy Levine siguen siendo uno de los métodos más simples y efectivos contra este control digital.

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Abror Shuhratov
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