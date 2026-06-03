Bitwise: El precio de Bitcoin podría alcanzar los 224.000 USD en medio de la crisis de deuda soberana

Según un nuevo informe de la empresa de gestión de activos Bitwise, el precio de Bitcoin (BTC) podría aumentar significativamente si se intensifican las preocupaciones de los inversores sobre la deuda soberana. La presión en los mercados globales de bonos y el aumento de la deuda pública están fortaleciendo el papel de Bitcoin como cobertura contra los riesgos macroeconómicos. Según uno de los modelos analíticos, el "valor justo" teórico del activo podría alcanzar los 224.000 USD. Así lo informa Cointelegraph.com .

Según estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los gobiernos y las empresas deberán pedir prestado aproximadamente 29 billones de USD en 2026. Esto es un 17 por ciento más que en 2024 y casi el doble de la cifra de hace una década. Cabe destacar que se espera que alrededor del 78 por ciento de la deuda de los países de la OCDE se destine únicamente a refinanciar la deuda existente.

El mercado japonés es actualmente el centro de atención. El rendimiento de los bonos gubernamentales a 10 años del país ha subido al 2,78 por ciento, mientras que la deuda pública ha alcanzado el 230 por ciento del PIB. En EE. UU., el rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años también registró su nivel más alto desde 2007, con un 5,11 por ciento. En estas condiciones, las primas de riesgo soberano han subido a sus niveles más altos desde la crisis de deuda europea de 2011-2012.

Los analistas de Bitwise, basándose en un modelo desarrollado por el inversor Greg Foss, señalan que si Bitcoin es adoptado más ampliamente como cobertura contra el riesgo de impago soberano, su precio podría subir hasta los 224.000 USD. Sin embargo, esta cifra es una valoración teórica más que una previsión de precio precisa. A corto plazo, se espera que el precio de Bitcoin se mantenga dentro de un rango determinado debido a los altos tipos de interés reales y las estrictas condiciones financieras.

Históricamente, Bitcoin tiene un buen rendimiento durante los períodos de caída de los tipos de interés reales. Cuando el tipo de interés de la Fed es inferior a la inflación, el efectivo y los bonos pierden su atractivo, lo que impulsa a los inversores a invertir más en criptoactivos. Si los bancos centrales se ven obligados a inyectar liquidez para estabilizar los mercados financieros, esto podría ser un fuerte catalizador para Bitcoin.