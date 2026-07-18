Declive del mercado de vehículos eléctricos en EE. UU.: proyectos de Honda y Sony suspendidos

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Declive del mercado de vehículos eléctricos en EE. UU.: proyectos de Honda y Sony suspendidos

El mercado de vehículos eléctricos en EE. UU. está experimentando cambios significativos: los grandes gigantes automotrices están revisando sus estrategias de electrificación y abandonando una serie de modelos prometedores. En particular, Honda ha decidido detener la producción del Honda Prologue, su último vehículo totalmente eléctrico en la cartera de EE. UU. Esta decisión no solo significa el fin de un modelo, sino también la retirada de toda una industria del mercado estadounidense. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según TechCrunch, esta tendencia contrasta fuertemente con la situación en el mercado global. Varios factores están provocando la caída de las ventas de vehículos eléctricos en EE. UU., incluyendo la cancelación de los incentivos fiscales federales de 7 500 dólares, el aumento de los aranceles y el cambio en los gustos de los consumidores. Los datos de Kelley Blue Book y Cox Automotive muestran que en el segundo trimestre de 2026, las ventas de vehículos eléctricos representaron solo el 5,8 por ciento del mercado total.

El destino del proyecto Afeela en colaboración entre Sony y Honda

Una de las noticias más impactantes fue la suspensión de la marca Afeela, creada en asociación entre Sony y Honda. Presentado inicialmente en el CES 2020 como el prototipo Vision S, este proyecto despertó un gran interés en el mundo de la tecnología. Los dos conglomerados japoneses se unieron con el objetivo de crear un vehículo eléctrico inteligente y de alta tecnología, pero en marzo de 2026, la empresa conjunta anunció que abandonaría los dos modelos bajo la marca Afeela.

Honda no solo está recortando proyectos conjuntos, sino también sus propios planes independientes. La compañía canceló tres nuevos modelos de vehículos eléctricos destinados al mercado estadounidense. Esta lista incluye un SUV de tamaño mediano que fue exhibido en el CES 2025 y cuya producción se esperaba en la planta "EV Hub" de Ohio. Los conceptos futuristas Saloon y Space-Hub, anunciados anteriormente, también han sido pospuestos por tiempo indefinido.

Situación general del mercado y señales de recuperación

El declive en el mercado de vehículos eléctricos es evidente en las cifras. Por ejemplo, las ventas del cuarto trimestre de 2025 fueron un 36 por ciento más bajas en comparación con el mismo periodo de 2024. En el segundo trimestre de 2026, el volumen de ventas disminuyó un 20,5 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. A pesar de esto, los expertos señalan que hay señales de una recuperación gradual en el mercado, ya que la brecha en el volumen de ventas se está reduciendo.

Aunque muchos modelos están abandonando el mercado, los nuevos participantes aún no pierden la esperanza. Por ejemplo, nuevos modelos como el Rivian R2 están entrando al mercado estadounidense. Sin embargo, la retirada estratégica de fabricantes tradicionales como Honda indica que la oferta de vehículos eléctricos en EE. UU. disminuirá significativamente en los próximos años. Esta situación es una señal para mercados como el de Uzbekistán, donde los vehículos eléctricos están ganando popularidad, mostrando que las prioridades de los fabricantes globales están cambiando.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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