Irán publica un video alarmante en EE. UU.: « ¿Dónde se puede matar a Trump? »

La agencia de noticias iraní Fars difundió en redes sociales un video que ha generado gran preocupación respecto al presidente estadounidense Donald Trump. Publicado bajo el título en inglés «Where can Trump be killed?» («¿Dónde se puede matar a Trump?»), este video obligó a las autoridades estadounidenses a extremar la vigilancia.

Zamin.uz Presenta los últimos detalles sobre la nueva ola de tensiones entre EE. UU. e Irán, así como sobre la seguridad de Trump.

Contenido del video y reacción de Washington

El material difundido muestra un esquema de la ruta de desplazamiento supuesta de Donald Trump en Florida.

El video muestra el trayecto del líder estadounidense desde el aeropuerto hasta su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach.

Los autores de la publicación destacaron uno de los puentes en esta ruta, calificándolo como un punto potencialmente vulnerable en términos de seguridad.

Aunque este material apareció inicialmente en la red social X (anteriormente Twitter) y fue eliminado posteriormente, se han conservado copias en otras plataformas.

Los medios occidentales cuestionaron la precisión del esquema presentado, señalando que la ruta descrita en el video no coincide totalmente con los datos cartográficos públicos.

Los servicios de inteligencia estadounidenses reaccionaron rápidamente a esta amenaza. Se reforzaron las medidas de seguridad alrededor de la residencia del presidente y se revisaron los protocolos de movimiento.

La muerte del ayatolá Jamenei y el plan de venganza de Irán

Según el medio RTVI, la difusión de este video ocurre en el contexto de las declaraciones de las autoridades iraníes sobre su intención de vengar la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei.

El líder supremo iraní murió el 28 de febrero de 2026 durante un ataque israelí contra su residencia. La parte iraní ha anunciado en repetidas ocasiones que prepara represalias, y el funeral de Jamenei se llevó a cabo apenas a principios de julio de este año.

Cronología de ataques previos contra Trump

Este incidente agravó la situación en el contexto de los intentos de asesinato y amenazas previas contra Donald Trump. En los últimos años, el político se ha enfrentado varias veces a riesgos mortales:

Fecha y lugar Detalles del incidente Resultado y condena Julio de 2024, Pensilvania (Butler) Durante un mitin electoral, Thomas Matthew Crooks, de 20 años, disparó contra Trump desde el techo de un edificio a 130 metros de distancia. Trump sufrió una herida leve en la oreja derecha. El tirador fue abatido por agentes del Servicio Secreto. 15 de septiembre de 2024, Florida (West Palm Beach) Ryan Wesley Routh, de 58 años, armado con un rifle semiautomático, fue detectado cerca del muro del club de golf de Trump; un agente del Servicio Secreto abrió fuego contra él. Aunque el sospechoso huyó, fue detenido más tarde. En septiembre de 2025, fue declarado culpable de intento de asesinato y condenado a cadena perpetua más 5 años. Febrero de 2026, Florida (Mar-a-Lago) Un hombre armado de unos 20 años, portando un bidón y un objeto similar a una escopeta, apareció cerca de la puerta norte de la residencia. Al tensarse la situación, los agentes de seguridad y un ayudante del sheriff abrieron fuego y mataron al atacante. Entre los presentes había un agente de las fuerzas del orden.

El nuevo video amenazante publicado por Irán ha puesto una vez más a los servicios especiales estadounidenses en estado de alerta máxima.