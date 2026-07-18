Acusado estadounidense: "Si hubiera podido, habría matado a más musulmanes"

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Acusado estadounidense: "Si hubiera podido, habría matado a más musulmanes"

Peter Michael Larsen, quien perpetró un ataque con arma blanca contra un hombre musulmán en un centro comercial de West Valley City, Utah (EE. UU.), ha sido acusado de delitos graves, según informó aa.com.

Según la fiscalía, el 17 de julio se presentaron cargos formales contra el acusado por dos delitos de intento de asesinato con circunstancias agravantes. Según la investigación, el incidente ocurrió el 13 de julio, cuando Larsen apuñaló varias veces a un hombre musulmán.

Se señala que la víctima recibió 15 puñaladas en diversas partes del cuerpo y sufrió una gran pérdida de sangre. Fue trasladado al hospital y no se ha proporcionado información oficial sobre su estado actual.

Los documentos de la investigación indican que el sospechoso admitió haber cometido el crimen por odio religioso. En su declaración ante las autoridades, afirmó haber atacado deliberadamente a musulmanes con el objetivo de incitar a otros a realizar actos similares. También mencionó que eligió el centro comercial por ser un lugar frecuentado por muchos musulmanes.

«Si hubiera tenido la oportunidad, habría matado a tantos musulmanes como fuera posible», declaró Larsen a los investigadores.

Tras el ataque, varios testigos lograron retener al acusado hasta la llegada de la policía. Actualmente se encuentra detenido en la cárcel del condado de Salt Lake. La investigación continúa en curso.

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