Mojtaba Jamenei: “La firma de Trump ya no merece confianza”

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Mojtaba Jamenei: “La firma de Trump ya no merece confianza”

El líder supremo iraní Mojtaba Jamenei acusó a Estados Unidosde haber incumplido repetidamente los acuerdos alcanzados con Irán, subrayando que esta situación ha dañado gravemente la credibilidad de la firma del presidente estadounidense Donald Trump. Así lo escribió en su cuenta de la red social X.

En su declaración, Jamenei señaló que Washington ha violado en varias ocasiones los memorandos de entendimiento alcanzados con Irán y sus compromisos asumidos. En su opinión, esto demuestra claramente que la firma del líder estadounidense es «totalmente carente de valor y poco fiable».

El líder supremo iraní también advirtió a Estados Unidos en un tono contundente, enfatizando que «el pueblo iraní y el frente de resistencia son capaces, si es necesario, de darle una lección inolvidable a Estados Unidos».

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