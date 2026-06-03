Los PAC cripto destinan 3 millones de dólares a la carrera electoral de Maryland

Mientras se celebran elecciones primarias al Congreso en los estados estadounidenses de California, Iowa, Montana, Nueva Jersey, Nuevo México y Dakota del Sur, la industria de las criptomonedas centra su atención en las elecciones de Maryland. Según datos de la Comisión Federal de Elecciones (FEC), Protect Progress, una filial del PAC Fairshake respaldado por Coinbase y Ripple, ha gastado casi 3 millones de dólares para apoyar a candidatos demócratas en California y Nueva Jersey. Así lo informó Cointelegraph.com. informa .

Además, otra filial, Defend American Jobs, ha asignado más de 411.000 dólares para la reelección del senador republicano Mike Rounds en Dakota del Sur. Los PAC cripto planean participar activamente no solo en las elecciones actuales, sino también en las primarias de Maryland programadas para finales de junio. En concreto, se han destinado más de 3,1 millones de dólares a la campaña del demócrata Adrian Boafo en el 5.º distrito de Maryland.

Las carreras de hoy en California pondrán a prueba una vez más la influencia de la industria de las criptomonedas en las elecciones de EE. UU. La semana pasada, candidatos apoyados por Fairshake y otros PAC ganaron en Texas. Fairshake anunció que, a fecha de enero, cuenta con un presupuesto de más de 193 millones de dólares. Asimismo, estructuras como la Fellowship y el Blockchain Leadership Fund, financiadas por empresas como Cantor Fitzgerald y Anchorage Digital, también se han activado en el ámbito político.

Fairshake no oculta su intención de desplazar a los legisladores que considera 'anti-cripto', incluidos representantes como Al Green que votaron en contra de proyectos de ley relacionados con stablecoins y el mercado de activos digitales. El legislador de Texas perdió sus primarias después de que Protect Progress gastara 5 millones de dólares apoyando a su oponente.

Mientras tanto, el Digital Asset Market Clarity (CLARITY) Act se encuentra en consideración en el Senado de EE. UU. La senadora Lummis señaló que, si no se aprueba esta legislación, China podría establecer las reglas de la nueva era financiera. Se espera que dos versiones diferentes del proyecto de ley se fusionen y se sometan a votación.