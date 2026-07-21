OpenAI teme a los modelos de IA de código abierto: nuevos debates en EE. UU.

·47·Tecnología
OpenAI teme a los modelos de IA de código abierto: nuevos debates en EE. UU.

OpenAI, líder en el mundo de la IA, está seriamente preocupado por el rápido desarrollo de los modelos de pesos abiertos (open-weight). Tras la presentación del modelo Kimi K3 por parte del laboratorio chino Moonshot, reconocido como uno de los sistemas de código abierto más grandes, han surgido intensos debates en EE. UU. sobre los aspectos económicos y de seguridad de estas tecnologías. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Dean W. Ball, jefe de estrategia futura de OpenAI, señaló que los modelos de pesos abiertos podrían reducir el atractivo de inversión de los grandes laboratorios. Incluso instó al gobierno de EE. UU. a endurecer las medidas regulatorias sobre los nuevos modelos y a generar dudas sobre ellos. Sin embargo, esta postura radical provocó objeciones de figuras del mundo tecnológico como Yann LeCun y Martin Casado. Según ellos, el software libre acelera la innovación y puede desarrollarse en paralelo a los proyectos privados.

Intereses económicos y competencia de mercado

Según un análisis de TechCrunch, los modelos de pesos abiertos ofrecen a las empresas e infraestructuras independientes soluciones más económicas que los servicios de gigantes como OpenAI o Anthropic. Si los usuarios comienzan a gastar más fuera de los laboratorios cerrados, las inversiones multimillonarias realizadas por las grandes empresas para entrenar modelos podrían no justificarse.

Braden Hancock, cofundador de Snorkel AI, afirma que los modelos de código abierto potentes reducirán los precios del mercado. Aunque esto es beneficioso para los usuarios, reduce significativamente los márgenes de beneficio de empresas como OpenAI. No obstante, la popularización de la IA no se detendrá; al contrario, se extenderá aún más.

Seguridad y presión política

Según Axios, la nueva administración de EE. UU. está considerando, a petición de los grandes laboratorios, la prohibición de Kimi K3 y otros modelos chinos avanzados. Las razones principales son:

  • Proteger los datos de los usuarios de EE. UU. frente al gobierno chino;
  • La posibilidad de que los modelos estén alineados con la ideología e intereses chinos;
  • La ausencia en los modelos chinos de las restricciones de seguridad (guardrails) impuestas por el gobierno de EE. UU.
Curiosamente, las estrictas restricciones de seguridad en los modelos de EE. UU. a veces perjudican a las propias empresas estadounidenses. David Sacks, asesor de Donald Trump, informó que algunas empresas recurren a los sistemas de IA chinos para realizar tareas que los modelos de EE. UU. rechazan al cerrar brechas de ciberseguridad.

Por ahora, el Departamento de Comercio de EE. UU. ha declarado que no tomará medidas urgentes para prohibir los modelos chinos. Sin embargo, la lucha de OpenAI y otros grandes actores contra los sistemas de código abierto podría romper el equilibrio entre la libertad tecnológica y los intereses comerciales.

OpenAIInteligencia ArtificialKimi K3TecnologíaEstados Unidos
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Se filtran las imágenes del Samsung Galaxy Z Fold8 Wide antes de la presentación oficialSe filtran las imágenes del Samsung Galaxy Z Fold8 Wide antes de la presentación oficialHoy, 12:56La inteligencia artificial comienza a operar en la Estación Espacial Internacional: ayuda a los astronautasLa inteligencia artificial comienza a operar en la Estación Espacial Internacional: ayuda a los astronautasHoy, 12:22Starlink provee Internet a más de 700 000 personas tras el terremoto en VenezuelaStarlink provee Internet a más de 700 000 personas tras el terremoto en VenezuelaHoy, 11:52SpaceX construye la torre Mechazilla más alta del mundo en Cabo CañaveralSpaceX construye la torre Mechazilla más alta del mundo en Cabo CañaveralHoy, 11:24SpaceX continúa conquistando el espacio: el Super Heavy Booster 21 fue probadoSpaceX continúa conquistando el espacio: el Super Heavy Booster 21 fue probadoHoy, 10:52Empresas japonesas presentan una cabina de «refrigeración» especial para humanosEmpresas japonesas presentan una cabina de «refrigeración» especial para humanosHoy, 10:24
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra