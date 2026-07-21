OpenAI teme a los modelos de IA de código abierto: nuevos debates en EE. UU.

OpenAI, líder en el mundo de la IA, está seriamente preocupado por el rápido desarrollo de los modelos de pesos abiertos (open-weight). Tras la presentación del modelo Kimi K3 por parte del laboratorio chino Moonshot, reconocido como uno de los sistemas de código abierto más grandes, han surgido intensos debates en EE. UU. sobre los aspectos económicos y de seguridad de estas tecnologías. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Dean W. Ball, jefe de estrategia futura de OpenAI, señaló que los modelos de pesos abiertos podrían reducir el atractivo de inversión de los grandes laboratorios. Incluso instó al gobierno de EE. UU. a endurecer las medidas regulatorias sobre los nuevos modelos y a generar dudas sobre ellos. Sin embargo, esta postura radical provocó objeciones de figuras del mundo tecnológico como Yann LeCun y Martin Casado. Según ellos, el software libre acelera la innovación y puede desarrollarse en paralelo a los proyectos privados.

Intereses económicos y competencia de mercado

Según un análisis de TechCrunch, los modelos de pesos abiertos ofrecen a las empresas e infraestructuras independientes soluciones más económicas que los servicios de gigantes como OpenAI o Anthropic. Si los usuarios comienzan a gastar más fuera de los laboratorios cerrados, las inversiones multimillonarias realizadas por las grandes empresas para entrenar modelos podrían no justificarse.

Braden Hancock, cofundador de Snorkel AI, afirma que los modelos de código abierto potentes reducirán los precios del mercado. Aunque esto es beneficioso para los usuarios, reduce significativamente los márgenes de beneficio de empresas como OpenAI. No obstante, la popularización de la IA no se detendrá; al contrario, se extenderá aún más.

Seguridad y presión política

Según Axios, la nueva administración de EE. UU. está considerando, a petición de los grandes laboratorios, la prohibición de Kimi K3 y otros modelos chinos avanzados. Las razones principales son:

Proteger los datos de los usuarios de EE. UU. frente al gobierno chino;

La posibilidad de que los modelos estén alineados con la ideología e intereses chinos;

La ausencia en los modelos chinos de las restricciones de seguridad (guardrails) impuestas por el gobierno de EE. UU.

Curiosamente, las estrictas restricciones de seguridad en los modelos de EE. UU. a veces perjudican a las propias empresas estadounidenses. David Sacks, asesor de Donald Trump, informó que algunas empresas recurren a los sistemas de IA chinos para realizar tareas que los modelos de EE. UU. rechazan al cerrar brechas de ciberseguridad.

Por ahora, el Departamento de Comercio de EE. UU. ha declarado que no tomará medidas urgentes para prohibir los modelos chinos. Sin embargo, la lucha de OpenAI y otros grandes actores contra los sistemas de código abierto podría romper el equilibrio entre la libertad tecnológica y los intereses comerciales.