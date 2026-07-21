Ronaldo Nazario duda de la participación de Cristiano Ronaldo en la Copa del Mundo 2030

Un diálogo indirecto entre dos leyendas del fútbol ha captado la atención de los aficionados. El legendario delantero brasileño Ronaldo Nazario compartió sus reflexiones sobre el futuro del capitán de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo. En su opinión, el tiempo está pasando factura al delantero de 39 años, haciendo que participar en torneos internacionales de alto nivel sea cada vez más difícil. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com, en una entrevista concedida al canal ESPN, el brasileño apodado «El Fenómeno» habló sobre la condición física de su contemporáneo y de estrellas como Neymar. Destacó que en la carrera de un atleta profesional llega un momento en que el cuerpo decide todo, y este proceso es imparable.

La lucha entre el cuerpo y la mente

Ronaldo Nazario explicó, basándose en su propia experiencia, los problemas relacionados con las lesiones y el envejecimiento. «El cuerpo suele darte una advertencia de que ya no puedes soportar más. Creo que tanto Cristiano como Neymar han llegado a un punto en el que tienen que hacer un pacto con su cuerpo. Es muy difícil ganar la batalla contra el cuerpo», afirmó el bicampeón del mundo.

Según el ex futbolista brasileño, existe una gran diferencia entre la liga de Arabia Saudita y torneos importantes como la Copa del Mundo. Aunque Cristiano Ronaldo está rindiendo de forma prolífica en el Al-Nassr, la intensidad en el escenario internacional exige un nivel completamente distinto.

Objetivos 2030 y realidades

«Quizás todavía tenga nivel para jugar en Arabia Saudita, pero cuando se trata de la Copa del Mundo, es mucho más difícil. El nivel y las exigencias allí son mucho más altos», añadió Ronaldo Nazario. Estas opiniones cobran especial relevancia ante los rumores sobre el deseo de Cristiano Ronaldo de participar en los mundiales de 2026 e incluso 2030.

Es bien sabido que el brasileño Ronaldo tuvo que terminar su carrera prematuramente debido a graves lesiones de rodilla. Según él, a pesar del amor infinito por el fútbol, al final el cuerpo toma las decisiones por nosotros. Explicó que, aunque su mente todavía quiere estar en el campo, su cuerpo ya no se lo permite.

Hoy en día, Cristiano Ronaldo sigue rompiendo récords con el Al-Nassr. Sin embargo, en 2030 tendrá 45 años. La posibilidad de que pueda seguir ayudando a la selección a esa edad genera un gran debate en la comunidad futbolística. La advertencia de Ronaldo Nazario es una señal de que, por muy fuerte que sea la medicina moderna y la disciplina, las leyes de la naturaleza prevalecen.