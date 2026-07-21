La red social X ha rediseñado desde cero su aplicación para usuarios de Android

La red social X, propiedad de Elon Musk, ha actualizado por completo su aplicación para la plataforma Android. Tras un proyecto de ingeniería a gran escala que duró aproximadamente un año, la empresa presentó una versión totalmente nueva de la aplicación. Este cambio tiene como objetivo solucionar los problemas técnicos que los usuarios de Android han experimentado durante años. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según ixbt.com, la nueva aplicación no se construyó sobre el código antiguo, sino que fue reescrita desde cero utilizando las tecnologías modernas Kotlin y Jetpack Compose. Este proyecto se considera uno de los más grandes en la historia de la red social. La versión anterior era criticada por los usuarios debido a su lentitud y a la gran cantidad de fallos en comparación con la aplicación de iOS.

Velocidad y estabilidad: cambios clave

Nikita Bier, jefe de producto de la empresa, destacó que la nueva versión es superior a la anterior en todos los aspectos. Según X, el desplazamiento (scrolling), la carga de datos y el sistema de notificaciones ahora funcionan de manera mucho más rápida y fluida. Se espera que estos cambios aumenten el atractivo de la plataforma en los mercados globales donde predominan los dispositivos Android.

El año pasado, la aplicación X presentó errores graves, e incluso los usuarios tuvieron dificultades para abrir publicaciones a través de enlaces. La nueva arquitectura no solo resuelve los problemas actuales, sino que permitirá implementar nuevas funciones a una «velocidad de rayo» en el futuro. Este es un paso importante en el desarrollo del concepto de «everything app» de la plataforma X.

Planes para el futuro cercano

Aunque la aplicación ha mejorado significativamente, los desarrolladores reconocen que aún queda trabajo por hacer. Actualmente, el equipo está trabajando en las siguientes áreas:

Optimización adicional del rendimiento en dispositivos Android antiguos;

Adaptación completa de la función Spaces para chats de audio en vivo;

Adición de un nuevo editor de video y la función de reacciones en video;

Implementación del sistema de Cashtags y cronologías personalizadas (custom timelines).

En agosto del año pasado, la dirección de X anunció la creación de un «equipo de ensueño» compuesto por los mejores programadores para transformar radicalmente la aplicación de Android. En octubre, el número récord de descargas en la plataforma Android demostró la prioridad que este proyecto tiene para la empresa.

La aplicación actualizada ya está disponible en Google Play Store. Los usuarios actuales pueden disfrutar de todas las mejoras simplemente actualizando su aplicación. El equipo de X tiene como objetivo igualar funcionalmente las versiones de Android e iOS en los próximos meses.