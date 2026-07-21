En el Reino Unido, ha cambiado el jefe de gobierno. El rey Carlos III nombró al nuevo líder del Partido Laborista, Andy Burnham, como primer ministro del país. Sustituye a Keir Starmer, quien presentó su dimisión.

En sus primeras horas en el cargo, Burnham declaró que la política de ayuda a Ucrania no cambiará. Asimismo, mantuvo una de sus primeras conversaciones telefónicas internacionales con el presidente estadounidense Donald Trump.

El fin de la era Starmer

Keir Starmer anunció el 22 de junio su intención de dejar el liderazgo del Partido Laborista y el cargo de primer ministro. Continuó en funciones hasta la elección de un nuevo líder y presentó formalmente su dimisión al rey el 20 de julio.

Posteriormente, Carlos III recibió a Andy Burnham en el Palacio de Buckingham y le encargó formar un nuevo gobierno. Así, el exalcalde del Gran Manchester se convirtió en el séptimo primer ministro británico en la última década.

La ayuda a Ucrania continúa

El nuevo primer ministro también reveló una de sus primeras prioridades en política exterior. Burnham afirmó que hablaría con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski para transmitirle que la postura de Londres hacia Kiev permanece inalterada.

«Hoy le diré claramente al presidente Zelenski que no hay cambios. Lo apoyo al cien por cien, igual que Keir Starmer», señaló Burnham.

El experto ya había indicado anteriormente que Gran Bretaña continuaría brindando apoyo militar y político a Ucrania, y que seguiría comprometida con sus obligaciones dentro de la OTAN y sus relaciones estratégicas con EE. UU.

Primer contacto con Trump

Según los informes, Burnham mantuvo su primera conversación telefónica internacional como primer ministro con el presidente estadounidense Donald Trump. Se dice que en el diálogo se discutieron la cooperación entre ambos países, la seguridad y temas energéticos.

El nuevo primer ministro invitó a Trump a la cumbre del G20 prevista para 2027 en Manchester. Esto demuestra la intención de Burnham de mantener un diálogo estrecho con Washington en política exterior.

¿Cuáles son las primeras tareas de Burnham?

En su primer discurso en Downing Street, Andy Burnham señaló como objetivos principales mitigar los problemas relacionados con el coste de la vida, otorgar más competencias a las regiones y reformar los servicios públicos.

También ha comenzado a formar la composición del nuevo gobierno. John Healey fue nombrado ministro de Finanzas, Ed Miliband ministro de Asuntos Exteriores, mientras que Shabana Mahmood mantuvo su cargo como ministra del Interior.

Las primeras decisiones del gobierno de Burnham buscan reducir la presión económica en el país y redefinir la dirección política del Partido Laborista tras la era Starmer. La señal de política exterior más importante ya ha sido enviada: la ayuda británica a Ucrania continuará bajo el mandato del nuevo primer ministro.