Unai Emery llama a su antiguo pupilo a Inglaterra: Aston Villa y Milan, cerca de un acuerdo

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Unai Emery llama a su antiguo pupilo a Inglaterra: Aston Villa y Milan, cerca de un acuerdo

El Aston Villa, que consolida su posición en la Premier League, sigue reforzando su plantilla. El entrenador de los 'Villans', Unai Emery, tiene la intención de fichar a un defensa que conoce bien. Se trata del ecuatoriano Pervis Estupiñán, quien juega actualmente en el Milan. Así lo informa Goal.com reporta .

Según el diario Tuttosport, las negociaciones entre ambas partes han entrado en una fase decisiva. Unai Emery y Estupiñán colaboraron con éxito anteriormente en el Villarreal español. El técnico valora mucho las capacidades del futbolista ecuatoriano y quiere verlo en la plantilla del Aston Villa, que lucha por un puesto en la Champions League.

¿Por qué el Milan vende a su defensa titular?

La directiva del gigante italiano, el Milan, busca restaurar su equilibrio financiero a través de este traspaso. El club gastó más de 100 millones de euros en el mercado de verano por jugadores como Gonçalo Ramos y Mario Gila. Ahora, el club se ve obligado a vender a algunos jugadores para cubrir el déficit presupuestario.

Según los informes, el Milan planea obtener entre 15 y 18 millones de euros por el traspaso de Estupiñán. Para el Aston Villa, esta suma no supone un problema, ya que el club ingresó recientemente 117 millones de libras esterlinas por el traspaso de Morgan Rogers. Los de Birmingham quieren destinar parte de este dinero a fortalecer su línea defensiva.

El Aston Villa no se limita solo a la defensa. El equipo ya batió su récord de traspaso al fichar a la estrella del fútbol suizo Johan Manzambi procedente del Friburgo. Unai Emery tiene como objetivo hacer que el equipo sea competitivo tanto en el campeonato nacional como en el ámbito internacional.

Otros cambios en la plantilla del Milan

El nuevo entrenador del Milan, Rúben Amorim, también trabaja en la optimización de la plantilla. Además de Estupiñán, el miembro de la selección de Estados Unidos, Yunus Musah, también podría abandonar el equipo. El Leeds United inglés está interesado en él y el valor del traspaso se estima en unos 20 millones de euros.

Asimismo, mientras el Milan intenta retener a jóvenes talentos como Christian Comotto y Francesco Camarda, está evaluando ofertas por jugadores como Filippo Terracciano y Warren Bondo. El Stuttgart alemán y el Udinese italiano se han sumado a la puja por Bondo.

Estos movimientos en la Premier League son de gran interés para los aficionados al fútbol, ya que el Aston Villa ha alcanzado un nivel que le permite competir seriamente contra los equipos del 'Big Six' en los últimos años. Estos movimientos tácticos de Emery demuestran las ambiciones del club para la próxima temporada.

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