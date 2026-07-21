Se ha registrado un nuevo hito de excelencia tecnológica en el mundo de la aviación. Los motores GEnx-1B, fabricados por GE Aerospace, han alcanzado un total de 50 millones de horas de vuelo desde su entrada en servicio. Esta cifra es reconocida como el resultado más rápido en la historia de los motores para aviones comerciales de fuselaje ancho. Así lo informa Ixbt.com informa .

Los motores GEnx-1B están instalados principalmente en los Boeing 787 Dreamliner y actualmente son operados por más de 50 aerolíneas en todo el mundo. Según datos de ixbt.com, este tipo de motores realiza en promedio más de 600 000 horas de vuelo al mes. Esto demuestra el alto nivel de confianza que existe en esta tecnología dentro de la industria aeronáutica.

Fiabilidad inigualable y rendimiento técnico

El aspecto más destacable del informe presentado por GE Aerospace es el índice de fiabilidad del motor. Se informa que la fiabilidad de despacho (dispatch reliability) alcanza el 99,98 %. Esto significa que casi todos los vuelos programados se han realizado sin retrasos técnicos relacionados con el motor.

La familia GEnx se utiliza no solo en el Boeing 787 Dreamliner, sino también en los Boeing 747-8. La versión GEnx-2B, en servicio desde 2011, ha acumulado 24 millones de horas de vuelo. En total, todos los motores de la serie han completado con éxito 75 millones de horas de funcionamiento y cerca de 12 millones de ciclos de despegue y aterrizaje.

Durante la última década, los ingenieros de GE Aerospace han trabajado incansablemente para mejorar la durabilidad del motor. Gracias a la modernización de los álabes de la turbina de alta presión y los recubrimientos de la cámara de combustión, el tiempo de vida útil entre mantenimientos técnicos del motor en condiciones climáticas complejas se ha más que duplicado.

Posición en el mercado de la aviación

La serie GEnx se ha convertido en el motor de fuselaje ancho de venta más rápida en la historia de GE Aerospace. Hasta la fecha, la compañía ha entregado más de 3 000 unidades. Esta cifra crece en consonancia con los planes de Boeing para aumentar el volumen de producción de los Boeing 787 Dreamliner.

Los Boeing 787 Dreamliner también ocupan un lugar importante en el mercado de la aviación de Uzbekistán. La eficiencia y seguridad de estos aviones en la flota del transportista nacional están garantizadas precisamente por estos motores de alta tecnología. Al aumentar los volúmenes de entrega, GE Aerospace busca fortalecer aún más su posición en la logística aeronáutica global.