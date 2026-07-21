El procesador AMD Zen 6 establece un récord entre los chips móviles x86 en Geekbench

El nuevo procesador móvil de AMD basado en la arquitectura Zen 6, cuyo lanzamiento se espera próximamente, ha registrado un resultado sorprendente en las pruebas de Geekbench. Perteneciente a la familia Medusa Point, esta muestra de ingeniería exhibe la puntuación más alta en pruebas de un solo núcleo entre los chips x86 diseñados para portátiles, aspirando a establecer un nuevo estándar en la industria. Así lo informa Ixbt.com señala .

Según las estimaciones, este chip, que se espera que salga bajo el número de modelo Ryzen AI 9 565, obtuvo 3329 puntos en la prueba de un solo núcleo (single-core) y 16 555 puntos en la prueba multinúcleo (multi-core). Según ixbt.com, las pruebas se realizaron en la plataforma AMD Plum-MDS1, lo que demuestra un aumento significativo en el rendimiento en comparación con filtraciones anteriores. En particular, gracias a la optimización del software, se observó un incremento del 5 % en modo de un solo núcleo y de casi un 10 % en modo multinúcleo.

Especificaciones técnicas y rendimiento

Según los registros de la base de datos de Geekbench, este chip de 10 núcleos tiene una frecuencia base de 2 GHz y puede alcanzar hasta 5,37 GHz bajo carga máxima. La capacidad de la memoria caché no se queda atrás: está equipado con 10 MB de caché L2 y 32 MB de caché L3. Con tales indicadores, incluso se acerca a los resultados de algunos procesadores de escritorio (desktop), como el Ryzen 9 9900X y el Ryzen 7 9800X3D.

En la prueba de un solo núcleo, el nuevo procesador AMD solo fue superado por el chip Qualcomm Snapdragon X2 Elite basado en la arquitectura ARM. Sin embargo, en el ecosistema x86 tradicional, ha logrado superar a todos los procesadores móviles actualmente disponibles en el mercado. Esto promete una velocidad sin precedentes para los usuarios de portátiles en tareas pesadas y juegos.

Posición en el mercado y competencia

Los chips Medusa Point formarán en el futuro la base de la serie Ryzen AI 500 y reemplazarán a la actual familia Ryzen AI 400. Curiosamente, aunque este procesador está destinado al segmento de portátiles convencionales, muestra un rendimiento cercano al del buque insignia de alta potencia Ryzen AI Max+ 390. En comparación con el actual Ryzen AI 9 365, se reveló que el representante de la nueva generación es casi un 33 % más rápido.

Con esta novedad, AMD se prepara para una competencia seria frente a la futura arquitectura Panther Lake de Intel. Asimismo, la compañía también está desarrollando una línea separada, Gator Range, para portátiles aún más potentes. Cabe destacar que los indicadores finales de frecuencia y consumo de energía podrían variar ligeramente antes de que los modelos comerciales salgan a la venta.

Se espera que la llegada de portátiles basados en esta tecnología al mercado cambie el equilibrio entre precio y potencia en el segmento de estaciones de trabajo móviles y portátiles gaming. La arquitectura Zen 6 podría abrir nuevos horizontes no solo en velocidad, sino también en eficiencia energética.