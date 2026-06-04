El secretario del Tesoro de EE. UU. se pronuncia sobre la reserva de Bitcoin y la Ley CLARITY

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El secretario del Tesoro de EE. UU. se pronuncia sobre la reserva de Bitcoin y la Ley CLARITY

En su informe a los miembros del Senado, el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, anunció que avanzan rápidamente los trabajos para establecer una reserva estratégica de Bitcoin y un fondo de activos digitales. Esta iniciativa, impulsada por el presidente Donald Trump, cuenta con el apoyo del Departamento del Tesoro, que está tomando todas las medidas necesarias para garantizar la implementación de la orden ejecutiva de 2025. Según Bessent, a pesar de la nueva tecnología y los procesos complejos, se está creando un sistema sólido basado en las mejores prácticas. Cointelegraph.com informa .

Actualmente, el gobierno de EE. UU. posee 328.372 Bitcoins, valorados en aproximadamente 215.000 millones USD al tipo de cambio actual. Estas reservas se han acumulado principalmente mediante activos cripto confiscados por el gobierno. Mientras los miembros del Congreso buscan consolidar legalmente este proceso, algunos estados, como Texas, ya han aprobado legislación para establecer reservas cripto a nivel estatal.

Scott Bessent también se refirió al proyecto de ley CLARITY Act, que regula el mercado de activos digitales. Esta legislación pretende crear un marco legal claro para las stablecoins y los activos digitales en EE. UU. El secretario del Tesoro enfatizó que la aprobación de este documento es fundamental para el sistema financiero estadounidense e instó a todos a apoyarlo.

Según los informes, la administración de la Casa Blanca planea aprobar este proyecto de ley en el Senado durante los meses de verano de este año. Aunque los asesores del presidente Donald Trump apuntan a celebrar la ceremonia de firma antes del 4 de julio, algunos senadores prevén que el proceso podría extenderse hasta agosto. Se espera que este paso fortalezca aún más la posición de EE. UU. en el mercado cripto global.

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