Netflix adquiere la startup de IA fundada por Ben Affleck por 587 millones de dólares

Netflix, la plataforma de streaming más grande del mundo, ha revelado los detalles de la adquisición de InterPositive, una startup de inteligencia artificial fundada por la estrella de Hollywood Ben Affleck. La compañía anunció que ha invertido 587 millones de dólares en efectivo para esta transacción. Este paso demuestra una vez más la creciente importancia de las tecnologías modernas en la industria cinematográfica. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Este acuerdo se anunció por primera vez en marzo de este año, pero en aquel momento las condiciones financieras se mantuvieron en secreto. Aunque Bloomberg había estimado anteriormente que el valor de la transacción podría alcanzar los 600 millones de dólares, los últimos informes de Netflix confirmaron las cifras exactas. Ben Affleck destacó que el objetivo de este proyecto es "proteger el poder de la creatividad humana".

Nuevas oportunidades para los cineastas

Las herramientas de IA desarrolladas por la startup InterPositive brindan una gran ayuda a directores y operadores en la postproducción, es decir, en el proceso de procesamiento de imágenes. Según Affleck, la tecnología está especializada en corregir problemas reales en el set de rodaje, incluidos planos faltantes, escenas que requieren reemplazo de fondo o errores relacionados con sistemas de iluminación incorrectos.

Según los términos del acuerdo, el equipo de InterPositive se une a Netflix en su totalidad. Ben Affleck continuará trabajando en la empresa como asesor principal. Se espera que esta colaboración permita al gigante del streaming ahorrar una cantidad significativa de tiempo y dinero en la creación de sus contenidos originales.

En su último informe financiero, Netflix señaló que ya está utilizando ampliamente las tecnologías de inteligencia artificial. Se ha informado que se han aplicado elementos de IA generativa en cerca de 300 películas y series de la plataforma. Esto abarca no solo los efectos especiales, sino también los procesos de edición y doblaje.

Aunque la actitud hacia la inteligencia artificial en Hollywood es variada, el hecho de que grandes actores como Netflix estén invirtiendo millones de dólares en este sector indica que la forma de crear cine cambiará por completo en el futuro. Las tecnologías de InterPositive podrían servir ahora exclusivamente para los proyectos originales de Netflix, lo que aumentará la ventaja de la plataforma frente a sus competidores.