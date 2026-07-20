Lionel Messi y Argentina derrotados: España es campeona del mundo

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Lionel Messi y Argentina derrotados: España es campeona del mundo

En una final dramática disputada en un estadio de Nueva Jersey, la selección argentina no pudo defender su título mundial al caer ante España. Durante el partido, Lionel Messi y sus compañeros no lograron desplegar su magia habitual, permitiendo que España celebrara una nueva victoria histórica. Así lo informa Goal.com informa .

El tiempo reglamentario y la prórroga fueron una verdadera prueba para Argentina. Muchos aficionados esperaban que Lionel Messi realizara otro milagro para decidir el destino del partido, pero esta vez el legendario delantero no encontró la forma de romper la defensa rival. Según Goal.com, Argentina no logró realizar ni un solo disparo a puerta durante los primeros 106 minutos de juego.

La expulsión de Enzo Fernández y el punto de inflexión

Los planes de Argentina se desmoronaron en el tiempo añadido de la segunda parte. El centrocampista del Chelsea, Enzo Fernández, fue expulsado tras recibir una segunda tarjeta amarilla por una falta en el centro del campo. Con un hombre menos, la Albiceleste sufrió para contener los incesantes ataques de España.

España tomó el control del balón como se esperaba y aprovechó los espacios en una defensa argentina agotada. En el minuto 106, Ferran Torres se filtró entre los defensas y definió con precisión. Este gol decidió el destino del encuentro y otorgó la medalla de oro a España.

Lionel Messi y la decepcionante actuación del equipo

Lionel Messi no tuvo uno de sus mejores partidos en esta final. La incapacidad de la línea de ataque argentina para generar peligro real ante el portero español durante todo el encuentro está siendo criticada por los expertos. El equipo intentó cambiar la situación hasta el final, pero la inferioridad numérica y el cansancio físico pasaron factura.

El portero argentino Emiliano Martínez realizó varias paradas clave para mantener a su equipo en el partido, pero no pudo hacer nada ante el remate de Ferran Torres. Esta derrota marca el fin de una larga racha de éxitos para Argentina.

Esta victoria marca el inicio de una nueva era para el fútbol español. Para Lionel Messi y Argentina, esta final quedará en la historia como una decepción y una oportunidad perdida. Ahora, el equipo debe considerar la renovación de su plantilla de cara a los próximos torneos.

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