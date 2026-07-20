El presidente de la República Popular China, Xi Jinping, enfatizó que el desarrollo de las tecnologías de inteligencia artificial (AI) no debe generar una nueva injusticia histórica en el mundo. Al hablar en la inauguración de la World AI Conference en Shanghái, el líder chino señaló la necesidad de crear igualdad de oportunidades para todos los países en el uso de esta tecnología. Así lo informa Ixbt.com informa .

En su discurso, Xi Jinping hizo un llamado a ampliar las oportunidades tecnológicas para los países del Sur Global y a seguir un enfoque abierto e inclusivo en el proceso de desarrollo. En su opinión, junto con la aceleración de la implementación de la AI, es necesario prestar seria atención a los riesgos asociados. Los sistemas deben estar siempre bajo control humano y cumplir con los requisitos de seguridad.

El problema de la seguridad y las barreras tecnológicas

El líder chino criticó duramente la tendencia a la "securitización" excesiva en el ámbito de la AI, que limita el progreso tecnológico bajo pretextos de seguridad nacional. Destacó que la seguridad de un país no debe garantizarse a costa del derecho al desarrollo de otras naciones. Estas declaraciones se producen en el contexto de las sanciones tecnológicas impuestas a China por parte de Estados Unidos y los países occidentales.

Según información de ixbt.com, Pekín se muestra actualmente como un defensor de la cooperación tecnológica abierta. Esto adquiere una importancia crucial en el ámbito internacional, especialmente en un entorno donde el acceso a chips avanzados de empresas como NVIDIA y a tecnologías de organizaciones como OpenAI está restringido.

Para países en rápido desarrollo como Uzbekistán, estos debates globales también son relevantes. La competencia en el campo de la AI está adquiriendo no solo un carácter económico, sino también geopolítico. La posición de China al respecto podría iniciar un nuevo diálogo internacional sobre la distribución justa de los recursos tecnológicos.

En conclusión, se puede decir que la intervención de Xi Jinping se interpreta como una señal contra la fragmentación del mercado tecnológico global. Mientras China continúa desarrollando sus propios modelos de AI, insta a la comunidad internacional a establecer reglas comunes en este sector.