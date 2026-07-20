España vence a Argentina y se corona campeona del Mundial 2026

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España vence a Argentina y se corona campeona del Mundial 2026

En la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, España derrotó a Argentina por 1-0 y se proclamó campeona del mundo.

Durante el tiempo reglamentario no se marcaron goles, por lo que el partido se fue a la prórroga. En el minuto 106, Ferran Torres anotó contra Argentina, dando la ventaja a España. Ese gol decidió el destino de la final.

Argentina jugó con un hombre menos tras la expulsión de Enzo Fernández en el minuto 90+3. Esta situación afectó las posibilidades del equipo durante el tiempo extra.

En las estadísticas, España mostró una gran superioridad. El equipo realizó 20 remates, 11 de ellos a puerta. Argentina se limitó a 3 disparos, sin lograr ninguno a portería.

La posesión del balón también favoreció a España con un 68 %, frente al 32 % de Argentina. España completó 803 pases, mientras que Argentina realizó 445.

La precisión de pase fue del 90 % para España y del 78 % para Argentina. En los tiros de esquina, los españoles también dominaron con un registro de 9-4.

De esta manera, España se convierte en la ganadora del Mundial 2026. Argentina termina el torneo en el segundo lugar tras caer en la final.

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